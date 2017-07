Batman, Ben Affleck abbandona il supereroe DC?

Di Federico Boni sabato 22 luglio 2017

Batman e Ben Affleck, siamo arrivati alla fine anticipata?

Batman, Matt Reeves regista - è ufficiale Sarà Matt Reeves a sostituire Ben Affleck alla guida del nuovo Batman. Continuano a crescere sempre più le voci che vorrebbero Ben Affleck fuori dall'universo DC Comics. Abbandonata la regia di The Batman, poi affidata a Matt Reeves, e con il suo script cestinato e ricreato da capo, il divo potrebbe clamorosamente lasciare anche il costume dell'Uomo Pipistrello.

A confermare i rumor l'Hollywood Reporter, con la Warner/DC realmente intenzionata a sostituire l'attore. Il 'cambio' di maschera diverrebbe realtà proprio con la pellicola di Reeves, attualmente in pre-produzione e con i due capitoli della Justice League alle proprie spalle.

Tanto lo studios quanto il divo non sarebbero soddisfatti del lavoro svolto fino ad oggi, prima con Batman v Superman: Dawn of Justice e successivamente con Suicide Squad. L'età di Affleck, a breve 45enne, potrebbe influire sulla decisione finale, anche perché Zack Snyder, che aveva immaginato un Bruce Wayne più vecchio nella sua personalissima visione, ha lasciato l'Universo DC per motivi familiari. Al suo posto Joss Whedon, chiamato a concludere la Justice League e a realizzare BatGirl. Con il nuovo Batman di Reeves la Warner vorebbe dare il via ad una nuova trilogia, quindi l'uscita di scena di Affleck dovrebbe diventare realtà da qui a breve. Ora o mai più, dentro o fuori.

