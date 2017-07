The Big Sick: trailer e poster della commedia romantica di Kumail Nanjiani

Di Pietro Ferraro sabato 22 luglio 2017

The Big Sick: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film commedia di nei cinema americani dal 14 luglio 2017.

Disponibili trailer e poster della commedia The Big Sick che ha debuttato al Sundance Film Festival 2017. Scritto dal comico Kumail Nanjiani e la sua vera moglie Emily V. Gordon, il film descritto come la "commedia romantica più autentica da anni" porta sul grande schermo la vera storia d'amore del duo di autori.

In The Big Sick, Kumail Nanjiani interpreta se stesso mentre Zoe Kazan (Ruby Sparks, What If) interpreta Emily V. Gordon. Il cast è completato da Holly Hunter e Ray Romano come i genitori di Emily e dai comici Kurt Braunohler, Bo Burnham e Aidy Bryant come i colleghi e amici comici di Kumail. La commedia è prodotta da Judd Apatow e diretta da Michael Showalter (regista di "Hello, My Name is Doris" e sceneggiatore di "Wet Hot American Summer").

Basato sul vero corteggiamento tra Kumail Nanjiani e Emily V. Gordon, The Big Sick racconta la storia dell'aspirante comico pakistano Kumail (Kumail Nanjiani), che conosce la studentessa Emily (Zoe Kazan) dopo uno dei suoi spettacoli. Tuttavia, ciò che pensavano sarebbe stata solo l'avventura di una notte fiorisce in qualcosa di reale e finisce per complicare la vita che i genitori musulmani tradizionali di Kumail si aspettano dal loro figlio. Quando Emily si ritrova afflitta da una misteriosa malattia, costringe Kumail e i suoi genitori, Beth e Terry (Holly Hunter e Ray Romano) che lui non ha mai incontrato, ad affrontare insieme questa emergenza medica, in un emozionante braccio di ferro tra la sua famiglia e il suo cuore.