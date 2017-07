Professor Marston and the Wonder Women: trailer del film sulle origini di Wonder Woman

Di Pietro Ferraro sabato 22 luglio 2017

Professor Marston and the Wonder Women: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film di nei cinema americani dal 27 ottobre 2017.

Wonder Woman è finalmente approdata sul grande schermo diventando la regina del box-office, ma negli anni '40, Wonder Woman non era altro che un'idea nella brillante mente dello psicologo di Harvard Dr. William Moulton Marston. Mentre molti fan conoscono la storia di come Wonder Woman è diventata un iconico personaggio dei fumetti, potrebbero non sapere cosa ha ispirato la creazione del personaggio.

Professor Marston and the Wonder Women è un nuovo documentario di Annapurna Pictures che racconta la storia di come il dottor Marston (Luke Evans) ha trovato l'ispirazione per Wonder Woman attraverso un menage a trois che lui e sua moglie Elizabeth Marston (Rebecca Hall) avevano con un'altra donna di nome Olive Byrne (Bella Heathcote).

Professor Marston and the Wonder Women rappresenta approccio decisamente non tradizionale e provocatorio all'origine di uno dei supereroi DC Comics più amati. Sembra che la storia sia raccontata attraverso flashback con Connie Britton che interpreta una donna che intervista il Dott. Marston sul contenuto discutibile dei fumetti di Wonder Woman, inclusi schiavitù, tortura e sadomasochismo.

Il film diretto da Angela Robinson (D.E.B.S., The L Word) debutterà nei cinema americani il 27 ottobre 2017.