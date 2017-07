Thor 3: Jeff Goldblum conferma una connessione tra il Gran Maestro e il Collezionista

Di Pietro Ferraro domenica 23 luglio 2017

Jeff Goldblum al Comic-Con 2017 rivela una connessione tra il suo Gran Maestro e il Collezionista di Benicio del Toro.

Marvel ha fatto tappa al Comic-Con con un nuovo trailer di Thor: Ragnarok e durante il panel tra gli ospiti c'era Jeff Goldblum, che nel film interpreta il Gran Maestro. L'attore ha confermato di essere un membro degli Antichi dell'Universo e di avere una connessione con il Collezionista di Benicio del Toro.

Questo è qualcosa che si ipotizzava da molto tempo visto che anche il Collezionista di Benicio Del Toro, apparso in Guardiani della galassia, è membro degli Antichi dell'universo, e poiché anche il Gran Maestro è un "Antico" i fan non hanno dovuto fare altro che collegare le due cose. Sino ad oggi si trattava comunque di una ipotesi non confermata ufficialmente, ma Jeff Goldblum ora ha dato conferma durante un'intervista al sito IGN.

Sì, sono il fratello del Collezionista, Benicio Del Toro, siamo molto vecchi, siamo gli Antichi dell'universo, siamo arrivati ​​poco dopo il Big Bang, la più antica razza vivente, cosi ci chiamano. Gran Maestro e mio fratello il Collezionista. E' incredibile. Ora governo su questo pianeta Sakaar e organizzo giochi per lo più, giochi in cui si combatte e ho messo insieme l'incontro degli incontri tra Hulk e il nuovo Thor. Li ho messi insieme per il puro piacere dell'intrattenimento.

Vale la pena ricordare che anche Ego il Pianeta Vivente, interpretato da Kurt Russell in Guardiani della Galassia Vol. 2, è membro degli Antichi dell'Universo.

Gli Antichi dell'universo vengono descritti come degli egocentrici che trascorrono la loro vita lunga eoni, impegnati in attività e passatempi altamente egoistici. Molto tempo fa i vari Antichi hanno scoperto che se non avessero scelto un passatempo da perseguire e su cui concentrarsi totalmente, avrebbero finito per perdere la loro immortalità. Matani, la moglie del Collezionista, ha vissuto per miliardi di anni prima di cedere all'apatia. Alcuni Antichi hanno scelto di sviluppare i loro potenziali fisici e mentali, diventando così esseri estremamente potenti, altri non lo hanno fatto e si affidano alla tecnologia per svolgere varie imprese. Non è noto esattamente quanti Antichi ci sono nell'universo, anche se non sono connessi gli Antichi tra di loro si chiamano tutti "fratello".

Thor: Ragnarok arriva nei cinema italiani il 25 ottobre 2017.