Thor: Ragnarok - nuove action figures Mezco Toyz dal Comic-Con 2017

Di Pietro Ferraro domenica 23 luglio 2017

Dal comic-Con 2017 le immagini in anteprima delle nuove action figures Mezco Toyz ispirate al film Marvel "Thor: Ragnarok".

Il panel Marvel Studios al Comic-Con 2017 c'era anche Thor: Ragnarok, il terzo film dedicato al "Dio del Tuono" asgardiano che si ritroverà dall'altra parte dell'universo reclutato in un arena per gladiatori contrapposto nientemeno che al suo ex compagno Avenger Hulk.

Thor: Ragnarok - le nuove action figures Hot Toys dal Comic-Con 2017 Dal Comic-Con 2017 le immagini dello stand Hot Toys con le nuove action-doll di "Thor 3".

Dopo avervi mostrato le nuove action-doll del film in mostra nello stand Hot Toys oggi vi proponiamo le immagini in anteprima delle nuove action figures della serie "One: 12 Collective" che Mezco Toyz ha presentato al Comic-Con e che includono Thor Gladiatore e Hulk Gladiatore, naturalmente ricchi di dettagli e superaccessoriati.

Thor: Ragnarok diretto da Taika Waititi e interpretato da Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston, Jeff Goldblum, Cate Blanchett, Karl Urban e Tessa Thompson, debutta nei cinema italiani il 25 ottobre 2017.