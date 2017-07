Stasera in tv: "Cose Nostre - Malavita" su Rai 3

Di Pietro Ferraro lunedì 24 luglio 2017

Rai 3 stasera propone Cose nostre - Malavita (The Family), commedia crime del 2013 diretta da Luc Besson e interpretata da Robert De Niro, Michelle Pfeiffer e Tommy Lee Jones.





Cast e personaggi

Robert De Niro: Fred Blake/Giovanni Manzoni

Michelle Pfeiffer: Maggie Blake/Maggie Manzoni

Dianna Agron: Belle Blake/Belle Manzoni

John D'Leo: Warren Blake/Warren Manzoni

Tommy Lee Jones: Agente Robert Stansfield

Jimmy Palumbo: Agente Di Ciccio

Domenick Lombardozzi: Agente Caputo

Stan Carp: Don Luchese

Vincent Pastore: Fat Willy

Jon Freda: Rocco

Michael J. Panichelli Jr.: Billy

Paul Borghese: Albert

Anthony Desio: Bernie

Ted Arcidi: Tommy

David Belle: Mezzo

Raymond Franza: Paulo

Oisin Stack: Henri

Dominic Chianese: Vinnie Caprese

Kresh Novakovic: Vincenzo

Doppiatori italiani

Stefano De Sando: Fred Blake / Giovanni Manzoni

Emanuela Rossi: Maggie Blake

Dario Penne: Agente Robert Stansfield

Valentina Mari: Belle Blake

Manuel Meli: Warren Blake

Antonio Angrisano: Agente Di Ciccio

Francesco Sechi: Agente Caputo

Elio Zamuto: Don Lucchese

Edoardo Siravo: Rocco

Antonio Palumbo: Albert

Bruno Conti: Tommy

Emiliano Coltorti: Henri

Alessandro Messina: Paulo

Raffaele Carpentieri: Vincenzo





Trama e recensione

Un boss mafioso, dopo aver testimoniato, è costretto a trasferirsi con la sua famiglia in una tranquilla cittadina francese, sotto tutela del Programma di Protezione Testimoni. Malgrado l’agente Stansfield (Tommy Lee Jones) profonda enormi sforzi per tenerli in riga, Fred Blake (Robert De Niro), sua moglie Maggie (Michelle Pfeiffer) e i loro figli Belle (Dianna Agron) e Warren (John D’Leo), non riescono ad abbandonare le vecchie ‘abitudini’ e continuano a gestire i problemi “a modo loro”. Il caos vero e proprio scoppierà quando i vecchi compari mafiosi, dopo aver rintracciato la famiglia, arriveranno nella cittadina seminando scompiglio.

Cose nostre - Malavita: Recensione Robert De Niro, Michelle Pfeiffer e Tommy Lee Jones in un gangster movie dalla risata facile, prodotto da Martin Scorsese e diretto da Luc Besson. Questo è Malavita





Curiosità



La pellicola è l'adattamento cinematografico del romanzo "Malavita" di Tonino Benacquista.



Il titolo in originale del progetto inizialmente era "Malavita" (titolo del romanzo su cui si basa il film), successivamente cambiato in "The Family". Per la versione italiana è stato ripreso il titolo "Malavita" diventato "Cose Nostre - Malavita".



Il film proiettato nel cinema dove si svolge il cineforum è Quei bravi ragazzi (Good Fellas) di Martin Scorsese, film nel quale lo stesso De Niro interpreta Jimmy Conway.



Anche se Robert De Niro e Michelle Pfeiffer erano entrambi presenti nel fantasy Stardust (2007) e nella commedia corale Capodanno a New York (2011) non avevano condiviso nessuna scena. Quando la Pfeiffer ha ricevuto la sceneggiatura di Cose Nostre - Malavita, ha detto al suo agente che se non avesse avuto scene con De Niro non l'avrebbe nemmeno letta.



Il titolo del romanzo originale, Malavita, è il nome del cane di famiglia.



Quando John D'Leo incontrò per la prima volta Dianna Agron, inconsapevolmente le chiese se fosse la ragazza del trucco. La Agron scoppiò a ridere e disse: "Io sono tua sorella!".



Il libro su cui si basa questo film ha avuto un sequel, "Malavita Again", pubblicato nel 2008.



Quando Don Luchese riceve il secchio del ghiaccio in carcere sta leggendo il giornale "La Repubblica". Nell'angolo in alto a destra della pagina anteriore si può vedere un'immagine di "LEON" e accanto ad essa la pubblicità di "NIKITA". Entrambi film diretti da Luc Besson: Nikita (1990) e Léon (1994).



Questo è il primo film insieme per Robert De Niro e Tommy Lee Jones,



Sebbene solo in veste di produttore esecutivo, invece che di regista, questa è la prima volta che Martin Scorsese torna a collaborare con Robert De Niro dal film Casinò (1995).



Il personaggio di De Niro dice che ha bisogno di uno psichiatra. Si tratta di un cenno ai ruoli di De Niro in Terapia e Pallottole (1999) e Un boss sotto stress (2002).



Ad un certo punto, il personaggio di Robert De Niro brandisce una mazza da baseball mentre cita Al Capone. In The Untouchables - Gli intoccabili (1987), un personaggio viene ucciso con una mazza da baseball impugnata da Al Capone interpretato da Robert De Niro.



Dopo aver colpito l'idraulico, il personaggio di Robert De Niro cita una battuta di Al Capone: "Si ottiene di più con una parola gentile e una pistola che solo con una parola gentile". Questa stessa battuta viene pronunciata da De Niro nel ruolo di Al Capone in The Untouchables - gli intoccabili (1987).



Il film costato 30 amilioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 78.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono dei compositori francesi Evgueni e Sacha Galperine , già co-autori delle musiche del dramma sci-fi spagnolo Eva e del brano "Farewell" incluso nella colonna sonora di Hunger Games.

La colonna sonora include anche brani di Fred Bongusto ("Doce doce"), Gorillaz ("Clint Eastwood" e "To Binge") e Tony Bennett ("Rags to Riches").



TRACK LISTINGS

1. Gangster Tango - Evgueni Galperine

2. 20 Million Dollars (Interlude Dialogue) - Robert De Niro

3. Me and My Baby - Don Cavalli

4. First Love - Evgueni Galperine

5. The Body - Evgueni Galperine

6. Shoot the Dog (Interlude Dialogue) - Paul Borghese

7. Teens Fight Back - Evgueni Galperine

8. Once Upon a Time - Evgueni Galperine

9. Both Arms and Both Legs (Interlude Dialogue) - Robert De Niro

10. The Plumber - Evgueni Galperine

11. Bad Guys in Town - Evgueni Galperine

12. The Greatest - Cat Power

13. I Want My Water Crystal Clear - Evgueni Galperine

14. Best Dad Ever - Evgueni Galperine

15. The Bomb - Evgueni Galperine

16. New York, I Love You but You're Bringing Me Down - LCD Soundsystem

17. Bazooka - Evgueni Galperine

18. Manzoni the Writer - Evgueni Galperine

19. I Gave You My Soul - Evgueni Galperine

20. They Found Us (Interlude Dialogue) - Michelle Pfeiffer

21. They Are Here - Evgueni Galperine

22. The Battle - Evgueni Galperine

23. After the War - Evgueni Galperine

24. Doce doce - Fred Bongusto

Per ascoltare altre tracce della colonna sonora clicca QUI.