Ant-Man 2, Michelle Pfeiffer e Laurence Fishburne nel cast

Di Federico Boni domenica 23 luglio 2017

Ant-Man and the Wasp per Michelle Pfeiffer e Laurence Fishburne.

Ant-Man and the Wasp, torna Michael Douglas Michael Douglas conferma il suo ritorno in Ant-Man 2. Michelle Pfeiffer e Laurence Fishburne entrano ufficialmente nell'Universo cinematografico della Marvel. Direttamente dal Comic-Con di San Diego ecco arrivare la notizia che i due attori prenderanno parte ad Ant-Man and the Wasp, sequel di Ant-Man in uscita il 6 luglio del 2018.

L'attrice interpreterà Janet van Dyne, moglie di Hank Pym (Michael Douglas) e mamma di Hope (Evangeline Lilly). Fishburne, invece, sarà Bill Foster, scienziato che ha lavorato a fianco di Hank Pym diventando poi un supereroe, inizialmente come Black Goliath e poi come Giant-Man. Un altro personaggio, il cattivissimo Ghost, prenderà inoltre parte al film.

Sia la Pfeiffer che Fishburne sono volti noti al Comic-Con, con Michelle che ha interpretato Catwoman in Batman Returns del 1992 e Laurence che è stato Morpheus nella trilogia Matrix. In cabina di regia confermato Peyton Reed, con Paul Rudd protagonista.

Fonte: HollywoodReporter