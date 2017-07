Captain Marvel: prima immagine ufficiale degli Skrull

La prima immmagine ufficiale degli Skrull del film Captain Marvel è arrivata online. Marvel Studios ha fatto tappa al Comic-Con di San Diego lo scorso fine settimana mostrando alcuni concept art di Captain Marvel, in particolare una prima occhiata ai malvagi Skrull. Inoltre ci sono state le primissime immagini dell'attrice premio Oscar Brie Larson nei panni di Carol Danvers alias Captain Marvel in una serie di illustrazioni che la ritraevano durante uno scontro con gli Skrull.

Jerad S. Marantz, l'artista dietro ai concept art di Captain Marvel e degli Skrull mostrati alla convention di San Diego, non sapeva che sarebbero stati mostrati al Comic-Con e quando ha visto i suoi Skrull online ha deciso di utilizzare Iil suo account Instagram per condividere illustrazioni reali e non catturate dagli schermi del Comic-Con.

Marantz ha detto di sentirsi "onorato" che i suoi disegni sono stati mostrati da Marvel e Disney. L'artista ha anche affermato di aver lavorato ai disegni con Andy Park, apparentemente responsabile dei concept art di Carol Danvers. Le immagini degli Skrull rivelano un design che è notevolmente vicino ai fumetti originali e ai videogiochi realizzati nel corso degli anni. Marantz menziona in modo specifico il Super-Skrull nel suo post, un personaggio conosciuto per avere i poteri combinati dei "Fantastici Quattro". Il più famoso Super-Skrull è Kl'rt (foto in apertura di articolo) i cui diritti sono in mano alla FOX. James Gunn ha detto in passato che "alcuni particolari Skrull sono della FOX".

Gli Skrull fanno la loro prima comparsa nel 1962 nell'albo "Fantastic Four #2" e sono stati creati da Jack Kirby per Marvel Comics. Gli Skrulls sono di tre diverse specie: gli Originali, i Devianti e gli Eterni. Tutte e tre le specie oltremodo bellicose combatterono l'una contro l'altra con i Devianti che ebbero la meglio grazie alla loro capacità mutaforma. Riocrdiamo che Capitain Marvel oltre ad includere gli Skrull, sarà ambientato negli anni '90 e sarà il secondo film Marvel ad includere nella trama la seconda guerra mondiale dopo Captain America: Il primo vendicatore, senza contare la serie tv Agent Carter.

Dal momento che è stato confermato che la Carol Danvers di Brie Larson non sarà in Avengers: Infinity War, dovremo aspettare fino all'8 marzo 2019 per vedere Captain Marvel in azione.

Captain Marvel: concept art di Carol Danvers e gli Skrull dal Comic-Con 2017

Marvel Studios ha svelato al Comic-Con 2017 i primi concept art di Brie Larson nei panni di Captain Marvel. Oltre alle illustrazioni di Captain Marvel, per il pubblico presente sono stati proiettati anche alcuni filmati di Thor: Ragnarok, Ant-Man 2, Black Panther e il primo filmato di Avengers: Infinity War.

Dopo il breve filmato di Ant-Man 2 è arrivata una breve presentazione dei concept art di Captain Marvel con il primo ritratto ufficiale del Premio Oscar Brie Larson come Carol Danvers alias Captain Marvel, prima ritratta in una foto in solitaria, poi in altre due immagini mentre lotta contro alcuni Skrull. Il suo costume è blu e rosso. In una delle immagini che la ritraggono in azione si può vedere Carol Denvers pronta a scagliare colpi di energia dalle mani.

Altre illustrazioni mostrano gli Skrull e sembrano molto simili ai fumetti e agli adattamenti animati, mentre un ulteriore illustrazione mostrata al panel, ma non trapelata online, vede ritratto un giovane Nick Fury senza benda sull'occhio. E' stato confemato Samuel L. Jackson apparirà nel film.

Altre informazioni confermate riguardanti Captain Marvel è che il film si svolgerà nei primi anni '90 e sappiamo che il passato di Carol Danvers si baserà sul suo periodo nell'Air Force degli Stati Uniti.

Captain Marvel doveva originariamente apparire in Jessica Jones quando la serie tv è stata sviluppata per ABC, ma il personaggio è cambiato in Trish Walker quando la serie è passata a Netflix. A questo punto l'Universo Cinematografico Marvel aveva deciso di fare un film indipendente di Captain Marvel e nel 2013 è stato annunciato che Marvel aveva una sceneggiatura pronta per il progetto. Poi nel 2014, Marvel ha annunciato che il film sarebbe uscito nel 2018, ma questa data è stata ovviamente posticipata. È stato ufficialmente confermato che le riprese di Captain Marvel con Brie Larson e Samuel L. Jackson avranno inizio nel febbraio del 2018 con una data di uscita nelle sale fissata all'8 marzo 2019.

