Ant-Man & The Wasp: concluse le riprese di Ant-Man 2

Ant-Man and the Wasp aka Ant-Man 2 della Marvel ha finalmente concluso le riprese, a comunicarlo il regista Peyton Reed via Twitter. Ant-Man and the Wasp ha iniziato le riprese il 1° agosto, con Marvel Studios che ha pubblicato un breve video di presentazione che mostrava il logo ufficiale di questo attesissimo sequel. Ora che la produzione è terminata, inizia il conto alla rovescia per il primo trailer, mentre inizia il processo di post-produzione per una data di uscita fissata al 6 luglio 2018.

Insieme al tweet di Reed è arrivato anche un video con Paul Rudd che mostra il nuovo costume di Ant-Man durante uno speciale della HBO direttamente dal set di Ant-Man and the Wasp. In Captain America: Civil War, Ant-Man ha mostrato la sua abilità non solo di ridursi, ma anche di crescere in proporzioni gigantesche nella versione Giant-Man. In questo sequel Ant-Man sarà supportato da The Wasp, ovvero Hope van Dyne (Evangeline Lilly), che indossa il costume dell'alter-ego di sua madre, Janet van Dyne, interpretata in questo sequel da Michelle Pfeiffer che potete vedere in un paio di foto dal set che chiudono l'articolo.

Dall'Universo Cinematografico Marvel arriva un nuovo capitolo che vede protagonisti gli eroi con la sorprendente capacità di rimpicciolirsi: Ant-Man & The Wasp. All'indomani di "Capitan America: Civil War", Scott Lang (Rudd) è alle prese con le conseguenze delle sue scelte sia come supereroe sia come padre. Mentre lotta per riequilibrare la sua vita domestica con le sue responsabilità come Ant-Man, si confronta con Hope van Dyne (Lilly) e il Dr. Hank Pym (Douglas) e una nuova urgente missione. Scott deve tornare ad indossare la tuta e imparare a combattere al fianco di The Wasp mentre la squadra lavora insieme per svelare i segreti del proprio passato. Ant-Man & the Wasp riporta anche personaggi del film "Ant-Man" come Luis (Michael Pena), Dave (TI), Kurt (David Dastmalchian), Paxton (Bobby Cannavale), Maggie Lang (Judy Greer) e Cassie Lang (Abby Ryder Fortson).

Il regista dell'originale "Ant-Man", Peyton Reed, torna a prendere il timone per questo sequel con supereroi, dirigendo da una sceneggiatura scritta da Paul Rudd, Gabriel Ferrari, Andrew Barrer, Chris McKenna ed Erik Sommers, basata su personaggi creati da Stan Lee, Larry Lieber e Jack Kirby.

Ant-Man & The Wasp: nuove foto dal set di Ant-Man 2

Ant-Man and the Wasp si sta attualmente girando ad Atlanta e un video e alcune nuove foto dal set sono approdati online tra cui la più recente ritrae Paul Rudd come Scott Lang nel nuovo costume di Ant-Man. Insieme alle foto di Paul Rudd vi proponiamo anche nuove immagini di Evangeline Lilly nei panni di Wasp e una foto scattata durante la ripresa di una scena di lotta tra Wasp e Ghost, il nuovo personaggio interpretato da Hannah John-Kamen.

Nel cast di questo secondo film di Ant-Man c'è anche Michelle Pfeiffer che ha recentemente parlato della sua difficoltà a leggere i fumetti Ant-Man in preparazione per il ruolo di Janet van Dyne, madre di Hope van Dyne (Evangeline Lilly) e moglie di Hank Pym (Michael Douglas) rimasta intrappolata da anni in quello che è conosciuto Regno Quantico aka Microverso.

Anche se questo non è il suo primo ruolo in un film basato su un fumetto, l'attrice 59enne ha ammesso di non capire in modo particolare la modalità di narrazione dei fumetti di Ant-Man.

Ho appena iniziato a leggerli e sto inontrando grosse difficoltà. Ci sono tante informazioni su una pagina e non è lineare. Quando sto leggendo è difficile sapere che questa certa parte viene dopo e chi sta parlando in quale nuvoletta.

Ant-Man and the Wasp è ambientato dopo gli avvenimenti di Captain America: Civil War con Scott Lang che cerca di trovare un equilibrio tra le responsabilità di essere padre e quelle che comporta vestire i panni di Ant-Man.

Oltre ai citati Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas, Michelle Pfeiffer e Hannah John-Kamen, il film è interpretato anche da Michael Pena (Luis), T.I. (David), David Dastmalchian (Kurt), Judy Greer (Maggie Lang) e Abby Ryder Fortson (Cassie Lang). Il cast è completato da Randall Park come l'agente dello S.H.I.E.L.D. Jimmy Woo, Walton Goggins come Sonny Burch e Laurence Fishburne come il dottor Bill Foster aka Goliath.

Ant-Man & The Wasp debutta nei cinema americani il 6 luglio 2018.

Ant-Man & The Wasp: nuova foto ufficiale e un video dal set di "Ant-Man 2"

Riprese in pieno corso per Ant-Man & The Wasp con Evangeline Lilly che ha condiviso un primo sguardo ufficiale al suo nuovo costume di The Wasp. L'attrice ha condiviso la foto in quello che sarebbe stato il 100° compleanno di Jack Kirby, il celebre fumettista americano soprannominato "Il Re" co-creatore di molti dei supereroi più popolari tra cui Captain America, i Fantastici Quattro, Thor, Hulk, Iron Man, gli X-Men originali, gli Avengers e Pantera Nera.

Sono onorata di essere in scena oggi ad interpretare The Wasp in quello che sarebbe il 100° compleanno di Jack Kirby.

L'immagine condivisa da Evangeline Lilly sul suo account Twitter ritrae Hope Van Dyne (Lilly) che indossa il costume senza il casco. Il vestito è notevolmente diverso dal costume che è stato rivelato nel film di Ant-Man, che era caratterizzato da una colorazione oro e colori più brillanti in generale. Il nuovo costume di The Wasp è un po' più simile a quello dell'Ant-Man di Scott Lang (Rudd) in termini di colorazione più scura e non c'è alcuna tinta oro nel costume che Lilly ha pubblicato. Inoltre il costume è provvisto di maniche, che mancavano nel primo costume di The Wasp e le ali non si vedono nella nuova foto, ma quelle potrebbero essere aggiunte in post-produzione.

Jack Kirby è stato recentemente inserito nelle Leggende Disney all'Expo D23 del mese scorso insieme al suo collaboratore Stan Lee. Kirby è morto nel 1994 all'età di 76 anni per un'insufficienza cardiaca nella sua casa di Thousand Oaks (California) e l'Universo Cinematografico Marvel gli rende omaggio praticamente in ogni film poiché l'UCM non esisterebbe senza l'apporto e la visione di Jack Kirby.

Insieme alla nuova immagine vi proponiamo anche un video dal set che trovate in apertura di articolo che arriva da San Francisco e mostra una pericolosa scena di stunt con auto, dove un SUV viene letteralmente scaraventato in aria.

Marvel ha recentemente confermato il cast del film con il ritorno di Evangeline Lilly (Hope Van Dyne / The Wasp), Michael Pena (Luis), Michael Douglas (Hank Pym), Bobby Cannavale (Paxton), Judy Greer (Maggie Lang), Abby Ryder Fortson (Cassie Lang), Tip "TI" Harris (Dave) e David Dastmalchian (Kurt) che riprendono i ruoli interpretati nel film originale. L'attesissimo sequel accoglie inoltre i candidati all'Oscar Michelle Pfeiffer come Janet Van Dyne, madre di Hope, Laurence Fishburne come il dottor Bill Foster, che nei fumetti Marvel diventa Goliath, Hannah John-Kamen come Ghost, Walton Goggins come Sonny Burch e Randall Park come l'agente dello SHIELD Jimmy Woo.

Ant-Man & The Wasp debutta nei cinema americani il 6 luglio 2018.

Ant-Man & The Wasp: prime foto dal set di "Ant-Man 2"

Trapelate su Twitter le prime foto dal set (via JustJared) del sequel Marvel Ant-Man & The Wasp che ritraggono Scott Lang, Hope Van Dyne e Hank Pym. Il trio sta per iniziare una nuova missione che vedrà il personaggio di Scott Lang di Paul Rudd imparare a trovare un equilibrio tra il suo ruolo di padre di famiglia e la sua nuova identità di Ant-Man. La storia coinvolgerà il trio impegnato a risolvere alcuni misteri senza risposta del passato che potrebbero coinvolgere il personaggio di Janet Van Dyne di Michelle Pfeiffer, ma su quet'ultimo punto non ci sono ancora conferme.

The Avengers 4, riprese iniziate Riprese in corso per "The Avengers 4" dei fratelli Russo per un'uscita nei cinema fissata al 3 maggio 2019.

Le riprese di Ant-Man & The Wasp sono partite all'inizio del mese e oltre a Michael Douglas, Evangeline Lilly e Paul Rudd pare che anche Judy Greer, Michael Pena, Abby Ryder Fortson, Bobby Cannavale, Tip "T.I." Harris e David Dastmalchian riprenderanno tutti i loro ruoli interpretati nel primo film. Oltre alla Pfeiffer, i nuovi arrivati ​​di questo sequel includeranno Walton Goggins, Laurence Fishburne, Hannah John-Kamen e Randall Park.

Le nuove foto mostrano Paul Rudd, Evangeline Lilly e Michael Douglas sui set di Atlanta. Rudd è stato di recente ad Atlanta per girare Avengers: Infinity War di recente, mentre per la Lilly e Douglas la scorsa settimana è stata la loro prima volta sul set. Evangeline Lilly ha utilizzato Instagram per segnalare l'occasione postando una foto delle sue braccia con una messaggio in cui si legge: "Braccia pronte per The Wasp, meglio che stiano pronti. Primo giorno ufficiale di riprese per me domani!".

È stato rivelato che il sequel avrà luogo dopo gli eventi di Captain America: Civil War. Un recente annuncio di casting per Ant-Man & The Wasp era alla ricerca di detenuti e guardie carcerarie, elemento che ha portato ad ipotizzaree che ci potrebbe essere un ritorno alla prigione sottomarina nota come "Raft" di Captain America: Civil War. L'annuncio di casting è solo per un giorno di lavoro, quindi se il Raft fosse coinvolto avrà una parte relativamente breve in questo sequel.

Ci sono state anche voci che il personaggio Occhio di Falco / Hawkeye di Jeremy Renner potrebbe apparire in Ant-Man & The Wasp, ma questi dettagli sono ancora in attesa di conferma. Dal momento che anche Avengers 4 si sta attualmente girando Atlanta, le possibilità che diversi personaggi dell'UCM si uniscano al sequel sembrano piuttosto alte. Marvel Studios ha fissato una data di uscita di Ant-Man & The Wasp al 6 luglio 2018.







Ant-Man & The Wasp: teaser trailer italiano "Ora in produzione"

Marvel Studios ha annunciato il via ufficiale alle riprese di Ant-Man & The Wasp, con Paul Rudd (Captain America: Civil War, Facciamola finita), Evangeline Lilly (Lo Hobbit - La battaglia delle cinque armate, Lost), Michael Pena (The Martian, Fury) e Michael Douglas (Dietro i Candelabri, Wall Street) che riprendopno i ruoli dal cinecomic Marvel Ant-Man del 2015. Bobby Cannavale (Vinyl, Chef), Judy Greer (The War - Il pinaeta delle scimmie, Wilson), Abby Ryder Fortson (Togetherness, Transparent), Tip "T.I." Harris (Sleepless, Duri si diventa) e David Dastmalchian (Twin Peaks, The Belko Experiment) completano il cast in ruoli di supporto.

Il cast di questo atteso sequel includerà anche i candidati dell'Oscar Michelle Pfeiffer e Laurence Fishburne (John Wick: Capitolo 2, The Matrix) insieme a Hannah John-Kamen (Black Mirror, Ready Player One), Walton Goggins (Vice Principals, Six) e Randall Park (Veep, Fresh Off the Boat).

Il film che debutta nei cinema degli Stati Uniti il ​​6 luglio 2018 sarà girato ad Atlanta e San Francisco. Dall'Universo Cinematografico Marvel arriva un nuovo capitolo con eroi con la straordinaria capacità di rimpicciolirsi: Ant-Man e The Wasp. Dopo Captain America: Civil War, Scott Lang (Rudd) affronta le conseguenze delle sue scelte sia come eroe che come padre. Mentre si sforza di riequilibrare la propria vita familiare con le sue responsabilità come Ant-Man, torna a fare squadra con Hope van Dyne (Lilly) e il dottor Hank Pym (Douglas) per una nuova urgente missione. Scott deve ancora una volta indossare il costume e imparare a combattere al fianco di The Wasp, mentre il team lavora insieme per scoprire i segreti del loro passato.

Il regista di Ant-Man, Peyton Reed, torna alla regia di questo sequel Marvel Studios da una sceneggiatura di Chris McKenna, Erik Sommers, Andrew Barrer, Gabriel Ferrari e Paul Rudd. Ant-Man & The Wasp di Marvel Studios è prodotto da Kevin Feige con Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Stephen Broussard, Charles Newirth e Stan Lee come produttori esecutivi. Il team creativo che ha supportato dietro le quinte il regista Peyton Reed include il direttore della fotografia candidato all'Oscar Dante Spinotti (LA Confidential), lo scenografo Shepherd Frankel (Ant-Man), la costumista Louise Frogley (Spider-Man: Homecoming), il supervisore degli effetti visivi Stephane Ceretti (Doctor Strange) e il supervisore degli effetti visivi sette volte candidato all'Oscar Dan Sudick (Captain America: Civil War).

Marvel Studios ha proseguito il suo successo senza precedenti con il rilascio di Guardiani della Galassia Vol. 2 il 5 maggio, che ha sbancato il box office con un debutto nazionale nel primo week-end di oltre 146 milioni di dollari e ha continuato incassando un totale mondiale di 860 milioni. Il 7 luglio Spider-Man: Homecoming ha debuttato al primo posto con un esordio nel primo week-end di programmazione di 117 milioni di dollari per poi totalizzare un incasso mondiale di oltre 633 milioni di dollari. Nel 2016 Marvel Studios ha rilasciato Captain America: Civil War, uscito il 6 maggio con il quinto weekend di debutto più alto di tutti i tempi e da allora ha totalizzato oltre 1.15 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Lo studio ha chiuso l'anno scorso con il debutto del suo più recente supereroe, Doctor Strange interpretato da Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor e Rachel McAdams. Il film ha aperto al primo posto al box office il 4 novembre e ha continuato totalizzando 677 milioni di dollari in tutto il mondo. I due film hanno spinto Marvel Studios al primo posto per i debutti nazionali al box-office con un record di 14 film consecutivi. Gli altri episodi di Marvel Studios comprendono Iron Man, L'Incredibile Hulk, Iron Man 2, Thor, Captain America: Il primo vendicatore, The Avengers, Iron Man 3, Thor: The Dark World, Captain America: The Winter Soldier, Guardiani della galassia, Avengers: Age of Ultron, Ant-Man e i prossimi Thor: Ragnarok (3 novembre 2017), Black Panther (16 febbraio 2018) e Avengers: Infinity War (4 maggio 2018).





Ant-Man 2: primo poster e anticipazioni dal Comic-Con 2017

Un primo artwork formato poster del sequel Ant-Man and the Wasp è stato mostrato al Comic-Con durante la presentazione del film. Durante il panel non solo sono stati confermati un gruppo di nuovi membri del cast, tra cui Michelle Pfeiffer come Janet Van Dyne, ma sono sttai mostrati anche alcune scene del film anteprima.

Ant-Man 2, Michelle Pfeiffer e Laurence Fishburne nel cast Novità di peso dal Comic-Con di San Diego per Ant-Man and the Wasp.

Purtroppo Marvel non ha rilasciato il filmato online, ma abbiamo una descrizione del video via Screen Rant.





La presentazione è iniziata con un concept art di Ant-Man and the Wasp per poi mostrare Wasp in azione che vola fino ad una sporgenza e guarda in basso, così come un piccolo Ant-Man sullo zainetto di bambina (probabilmente la figlia). Seguono altri concept art che questa volta mostrano Hank Pym (Michael Douglas) in un costume bianco. Il filmato si conclude con un inseguimento in auto che mostra un furgoncino che si restringe, passa sotto un'altra vettura e poi torna alla sua dimensione originale, e Giant-Man che esce da un vicolo.

Considerando che Ant-Man 2 ha iniziato le riprese di recente è sorprendente che Marvel abbia avuto qualche cosa pronto da mostrare. Oltre ad annunciare che Michelle Pfeiffer interpreterà Janet Van Dyne, ovvero l'originale Wasp e la madre della Hope Van Dyne di Evangeline Lilly, Marvel ha anche rivelato che Hannah John-Kamen interpreterà "Ghost". Per chi non lo conoscesse Ghost è un personaggio che ha esordito come nemesi di Iron Man e faceva parte del team Thunderbolts composto soprattutto da supercriminali redenti. L'altra grande rivelazione è che Laurence Fishburne si è unito al cast nel ruolo del dottor Bill Foster, detto "Goliath" o "Black Goliath". È il secondo "Giant Man" della storia di Marvel Comics e il quarto Goliath. È stato inoltre confermato che Randall Park sarà l'agente Jimmy Woo.

Ant-Man and the Wasp avrà l'onere di essere il primo film dell'UCM ad uscire nei cinema dopo il kolossal Avengers: Infinity War, con Marvel che ha fissato la data di uscita al 6 luglio 2018.