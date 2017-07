Thor: Ragnarok: il regista Taika Waititi parla del villain Surtur

Di Pietro Ferraro lunedì 24 luglio 2017

Il regista di "Thor 3" intervistato al Comic-Con rivela di aver interpretato in motion-capture il demone Surtur e l'uomo-roccia Korg.

Dal momento che Thor: Ragnarok è la prossima uscita Marvel non è affatto sorprendente che lo studio abbia dedicato così tanto spazio alla prossima avventura del "Dio del Tuono" al Comic-Con di San Diego. Il nuovo eccellente trailer che hanno svelato è arrivato con una bella sorpresa alla fine, con una prima occhiata al villain "Surtur". Ora grazie al regista Taika Waititi sappiamo che sarà l'attore Clancy Brown a prestare la voce al demone del fuoco in Thor: Ragnarok.

Il regista ha parlato con Comicbook.com durante il Comic-Con di San Diego e ha rivelato di aver fatto egli stesso le sessioni in motion-capture per Surtur in Thor: Ragnarok, oltre che per la creatura di roccia Korg, ma di non aver fornito la voce al demone del fuoco. Waititi ha rivelato che la voce di Surtur è stata fornita dal doppiatore del Mr. Krabs di Spongebob.

Ho fatto un po' di motion-capture per Surtur, solo il corpo, ma poi abbiamo Clancy Brown che presta la voce a Surtur. Sto anche interpretando un personaggio da Planet Hulk chiamato Korg. Diventa il partner di Thor. Un ruolo in principio molto piccolo che poi si è ampliato.

Il nuovo trailer di Thor: Ragnarok ha rivelato Surtur, il re dei Giganti di Fuoco, in tutta la sua gloria. Non è solo un grande nemico in termini di minaccia per Asgard, ma è anche fisicamente enorme, come possiamo vedere nella scena del confronto tra Surtur e Hulk. Surtur è apparso per la prima volta nei fumetti Marvel nel 1963 ed è rimasto una nemesi ricorrente per Thor nel corso degli anni. Mentre la sua origine non è stata completamente esplorata, sappiamo che egli è il Signore di Muspelheim e Re dei Giganti di Fuoco. È un demone di proporzioni davvero enormi e una delle minacce più grandi per Asgard nella storia Marvel.

Per quanto riguarda Clancy Brown, oltre al suo lavoro di doppiatore come voce di Lex Luthor nella serie DC Animated Universe e del dottor Neo Cortex nel videogame CCrash Bandicoot, Brown ha interpretato il Kurgan Victor Kruger in Highlander - L'ultimo immortale e la guardia carceraria Byron Hadley in Le ali della libertà.

Per quanto riguarda Korg, è un alieno della razza Kronan apparso nel fumetto "Planet Hulk", da cui Thor: Ragnarok prende in prestito elementi chiave della trama. La versione a fumetti del personaggio è stato esiliato sul pianeta Sakaaar del Re Rosso dopo essere stato sconfitto da Thor altrove e finisce per essere costretto a combattere come gladiatore, proprio come Hulk. Una versione precedente di Korg è stata vista in Thor: The Dark World (vedi immagine in coda all'articolo), anche se sembra che questo personaggio sia stato scritto come un diverso guerriero Kronan. Nel film Korg è un amico di Thor e accoglie il Dio del Tuono su Sakaar, spiegandogli come funziona la società sul pianeta. Waititi ha spiegato che Korg è modellato sui giganteschi polinesiani che lavorano come buttafuori nelle discoteche.

Thor: Ragnarok debutta nei cinema italiani il 25 ottobre 2017.