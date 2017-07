Box Office Italia, Spider-Man: Homecoming sempre in testa

Di Federico Boni lunedì 24 luglio 2017

In attesa di Crazy Night, è sempre Spider-Man: Homecoming a dominare la scena.

Box Office Usa, vola Dunkirk - male Valerian Sorprende Girls Trip al box office americano, ma è Christopher Nolan a far sua la vetta. Un altro fine settimana estivo tutt'altro che esaltante, al botteghino italiano, con l'Uomo Ragno sempre in testa e nessun titolo in grado di abbattere il milione di euro. 3° weekend consecutivo sul trono degli incassi per Spider-Man: Homecoming, arrivato ai 6.476.591 euro totali. E' impossibile che la pellicola possa raggiungere i 9.169.559 euro di The Amazing Spider-Man 2. Dietro Peter Parker cala pesantemente The War: il pianeta delle Scimmie, arrivato ai 2.197.040 euro, con USS Indianapolis, uscito mercoledì, esordiente a quota 298.570 euro. Media per copia di 1000 euro appena. Poco meglio Prima di domani, con 1.258 euro a sala (la migliore della top10) e 305.518 euro incassati in 5 giorni.

Ai 4 milioni e mezzo di euro è arrivato Transformers 5, con Wish Upon a quota 159.559 euro, 2:22 il destino è già scritto ad un passo dai 900.000 euro e Black Butterfly vicino ai 160.000 euro. Chiusura con i 31.642 euro in 4 giorni di Chips e con i 27.027 euro di Savva.

Weekend di coppia il prossimo grazie alle uscite di Crazy Night - Festa col morto e La Fuga. Sarà ancora una volta Spider-Man: Homecoming, a guardare tutti dall'alto in basso?