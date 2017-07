Star Wars: Gli Ultimi Jedi - spoiler e foto da nuovi libri di "Star Wars 8"

Di Pietro Ferraro martedì 25 luglio 2017

Al Comic-Con mostrate le copertine di nuovi libri dedicati a "Star Wars: Gli Ultimi Jedi".

Copertine di nuovi libri di Star Wars: Gli Ultimi Jedi sono state mostrate in anteprima al Comic-Con e rivelano alcuni spoiler sul film. Lucasfilm ha rivelato una nuova serie di libri illustrati per bambini pubblicati da "DK" che ritraggono Finn, Rey e Rose sulle copertine che sembrano aprire alla possibilità di un incontro di questi tre personaggi ad un certo punto del film. Ma uno degli elementi più interessanti di queste copertine è quella con il pianeta Crait, dove si sta svolgendo una massiccia battaglia.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi - nuove immagini ufficiali con Rey, Finn e Rose "Star Wars: Episodio VIII" esce nelle sale italiane a dicembre 2017 con il titolo "Star Wars: Gli Ultimi Jedi".

Il sito Polygon sottolinea che Rose sarà il personaggio principale in un libro chiamato "Cobalt Squadron". Il libro è stato scritto dall'autrice di bestseller Elizabeth Wein e illustrato da Phil Noto. La copertina rappresenta il tecnico Rose della Resistenza, con due piloti e alcune delle navi che si sono alzate in volo per attaccare il Primo Ordine. Sembra inoltre che le astronavi della Resistenza sono molto più piccole di quanto il trailer de "Gli Ultimi Jedi" ha accennato.

Un altro nuovo libro per bambini, sempre edito da DK, s'intitola "Incredible Cross Sections" ed è scritto Jason Fry e illustrato da Kemp Remillard. Questa copertina del libro è notevole perché ci mostra la nuova astronave di Poe Dameron. La serie "Incredible Cross Sections" di DK offrirà uno sguardo più dettagliato su astronavi e droidi dell'universo di Star Wars e ovviamente si concentrerà su "Gli Ultimi Jedi" illustrando in dettaglio 13 astronavi del film.

Altro giro e altro libro stavolta intitolato "Rose and Finn's Mission", che sembra confermare che i due personaggi probabilmente spenderanno un sacco di tempo insieme nel film. Ricordiamo però che questi libri amano riprendere foto o riprese dai film in arrivo e fare delle storie spin-off per bambini che spesso non hanno nulla a che fare con il film o il canone ufficiale. Nel recente filmato mostrato al D23 abbiamo visto Finn e Rose travestiti come ufficiali imperiali del Primo Ordine. Questo è un elemento presente in tutti i film di Star Wars, da Luke e Han travestiti da Stormtrooper in Una nuova speranza fino a Jyn e Cassian sotto copertura in Rogue One.

Tra le altre pubblicazioni mostrate anche un libro di adesivi della DK, il libro di cui sopra con Rey, Finn e Rose sulla copertina e un altro libro per bambini dal titolo "Chewie and the Porgs". E' stato rivelato da Lucasfilm che i Porgs possono volare e ne abbiamo la conferma dalla copertina di questo libro in cui seguono l'amico Chewbacca armato di canna da pesca.

Chewie and the Porgs cover #TheLastJedi pic.twitter.com/44wuQX8hQ6 — Star Wars Stuff (@starwarstuff) 22 luglio 2017