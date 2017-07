Bond 25 ha una data d'uscita

Di Federico Boni martedì 25 luglio 2017

Bond 25 prende vita. Annunciata la data d'uscita.

007, Christopher Nolan conferma l'intenzione di voler girare un film di James Bond Prima o poi Christopher Nolan girerà il suo 007. Reinventando il personaggio. Finalmente una data. I produttori Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, EON Productions e Gary Barber, Presidente e CEO Metro-Goldwyn-Mayer Inc., hanno annunciato l'uscita in sala del 25esimo capitolo di James Bond: 8 novembre 2019, ovvero 4 anni dopo gli 880,674,609 dollari incassati da Spectre, uscito in sala il 6 novembre 2015.

Bond 25, il cui titolo è ancora avvolto nel mistero, vedrà Neal Purvis e Robert Wade di nuovo allo script, dopo aver già sceneggiato Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall e Spectre. Ulteriori dettagli riguardanti la distribuzione, comprese le date di uscita internazionali, il cast e il regista del film, saranno annunciati in un secondo momento.

Craig, fino a poche settimane fa dato sicuro 'partente', sarebbe stato convinto a girare un 5° ed ultimo capitolo, con il toto-regista in alto mare dopo l'ultima doppietta firmata Sam Mendes.

Fonte: Comingsoon.net