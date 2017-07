Barbie, la Sony vuole Anne Hathaway

Di Federico Boni martedì 25 luglio 2017

Anne Hathaway al posto di Amy Schumer per il film su Barbie.

Barbie, Amy Schumer costretta ad abbandonare il progetto A causa della promozione di Snatched, Amy Schumer costretta a salutare il live-action di Barbie. Persa per strada Amy Schumer, inizialmente salita a bordo del progetto per poi doverlo abbandonare causa impegni precedentemente presi, la Sony Pictures avrebbe trovato la protagonista dell'atteso live-action dedicato a Barbie. Il premio Oscar Anne Hathaway.

L'ingaggio dell'attrice sarebbe tutt'altro che cosa fatta, ma la major sarebbe pronta a presentare l'adeguata offerta ad Anne, con Alethea Jones, regista della comedy Fun Mom Dinner, dietro la macchina da presa e Hilary Winston autrice della sceneggiatura, inizialmente firmata Diablo Cody e di fatto riscritta.

Protagonista della storia una Barbie imperfetta nel magico mondo della bambole catapultata nel mondo degli umani. Imperfezioni che sulla Terra diverranno risorse. Un film sul femminismo e sulla contemporaneità della bellezza, paragonato a titoli come Big, Splash e Come d'Incanto. La pellicola dovrebbe uscire in sala il 29 giugno 2018.

