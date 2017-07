Star Wars: il Landspeeder di Luke Skywalker per bambini

Di Pietro Ferraro martedì 25 luglio 2017

L'iconico Landspeeder X-34 di Luke Skywalker diventa un giocattolo guidabile e motorizzato.

Uno dei veicoli più iconici di sempre della saga di Star Wars è ora disponibile come giocattolo per bambini o collezionisti più grandicelli.

Il Landspeeder di Luke Skywalker è ora disponibile per l'acquisto al prezzo di 499,99$ ed è una versione guidabile e motorizzata purtroppo solo per bambini under 10 anni, quindi niente da fare per i "bambini più grandi". Questo Landspeeder sarà venduto esclusivamente presso i negozi della catena "Toy R Us" a partire dal 5 settembre 2017, ma è già disponibile in pre-ordine.





Il Landspeeder di Luke Skywalker di Radio Flyer è modellato sul veicolo X-34 di "Star Wars: Una nuova speranza". Con sedili per due piloti, un cruscotto interattivo con luci e suoni dal film e una velocità di guida di 1 chilometro e mezzo all'ora, questo speeder fornisce un'esperienza di guida veramente galattica. Fornito di batteria ricaricabile 12V e caricabatterie. Consigliato dai 4 anni in su. Peso massimo circa 51 chilogrammi.

Visto il prezzo non propriamente abbordabile del "giocattolo" prodotto da Radio Flyer, i fan dell'X-34 Landspeeder possono sempre puntare in alternativa sulla versione LEGO Star Wars venduta al dettaglio per circa 20$ e fornita di minifigures di Obi-Wan, C-3PO e un Predone Tusken.