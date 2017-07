Monster Family: trailer italiano del film d'animazione di Holger Tappe

Di Pietro Ferraro martedì 25 luglio 2017

Monster Family: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Holger Tappe nei cinema italiani dal 19 ottobre 2017.

Adler Entertainment ha reso disponibili un trailer italiano e immagini ufficiali di Monster Family, il film d'animazione diretto da Holger Tappe in arrivo nei cinema italiani il 19 ottobre 2017.

Il film è basato sul romanzo “Happy Family” di David Safier che ha scritto la sceneggiatura con Catharina Junk.

Sulla scia di Hotel Transylvania, che miscelava mostri classici e commedia, anche il film di Tappe mette in scena un Dracula al femminile, un Mostro di Frankenstein che ricorda l'Herman della serie tv anni '60 "I Mostri", un giovanissimo Uomo lupo e una Mummia adolescente, raccontando le peripezie della famiglia non molto unita dei Wishbone, che una maledizione tramuterà in creature orripilanti e che dovranno combattere insieme per diventare una vera e propria famiglia...di mostri!

Il regista e produttore tedesco Holger Tappe ha diretto anche i film d'animazione Impy e il mistero dell'isola magica, Nel magico mondo di Gaya e Animals United.





I Wishbone non sono una famiglia felice. La mamma, Emma, è la proprietaria di una libreria sull’orlo del fallimento; il papà, Frank, è sfiancato dal lavoro e dal suo tirannico capo, la figlia Fay sta attraversando gli imbarazzanti anni dell’adolescenza e il figlio Max è così intelligente da essere continuamente vittima di bullismo. Durante una festa mascherata i Wishbone restano vittime di un incantesimo lanciato dalla perfida strega Baba Yaga. I loro costumi diventano realtà: Emma si trasforma in un vampiro, Frank nel mostro di Frankenstein, Fay in una mummia e Max in un piccolo lupo mannaro. Nonostante il trauma, la famiglia deve ora essere unita per trovare la strega e annullare l’incantesimo.