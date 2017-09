Appuntamento al parco: nuova clip in italiano e featurette con Diane Keaton

Di Pietro Ferraro giovedì 14 settembre 2017

Appuntamento al parco: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Joel Hopkins nei cinema italiani dal 14 settembre 2017.

Esce oggi 14 settembre nei cinema italiani Appuntamento al parco, il più recente film del regista vincitore di un premio BAFTA Joel Hopkins (Oggi è già domani), scritto da Robert Festinger (In the Bedroom).

BiM Distribuzione ha reso disponibili una clip con una nuova scena in italiano del film e una featurette sottotitolata con la protagonista del film l'attrice premio Oscar Diane Keaton (Io e Annie) che recita al fianco dall'attore insignito di un premio Golden Globe Brendan Gleeson (In Bruges - La coscienza dell'assassino).

Il film è ispirato alla vita del defunto Harry Hallowes, un uomo che ha vissuto tutta la vita in una fatiscente capanna in un tranquillo angolo diel parco di Hampstead. La storia si svolge nel pittoresco contesto dell'Hampstead Village, un'oasi di verde in mezzo al trambusto della vita londinese. Sul limitare del parco vive la vedova americana Emily (Diane Keaton), che lotta per ritrovare una parvenza di tranquillità esistenziale in seguito alla morte del marito, mentre scivola sempre di più sotto una montagna di debiti. Un giorno, mentre rovista tra le cose di suo marito, si sorprende a guardare fuori dalla finestra dell'attico la distesa del parco, quando scorge un uomo che vive in una fatiscente capanna all'interno del parco. Quando assiste all'aggressione che l'uomo subisce, chiama la polizia. Il giorno dopo decide di avventurarsi nel parco e rintracciare l'uomo. Un atto di compassione che cambierà la sua vita e potenzialmente anche quella del "misterioso eremita".

Le origini del film risalgono al 2007, all'indomani della pubblicazione sui giornali della notizia di Harry Hallowes, che aveva spinto il produttore Robert Bernstein a contattare lo sceneggiatore Robert Festinger, subito affascinato dalla storia di un uomo che vive in uno stato quasi brado tra i confini dell'Heath, il parco di Hampstead famoso in tutto il mondo. La scelta di Bernstein è subito ricaduta su Festinger perché quest'ultimo ha un grande orecchio per i dialoghi e prova una forte empatia nei confronti dei due personaggi principali così radicalmente diversi tra loro.





