Stasera in tv: "Il caso Kerenes" su Rai 3

Di Pietro Ferraro giovedì 27 luglio 2017

Rai 3 stasera propone Il caso Kerenes (Poziţia copilului), film drammatico del 2013 diretto da Călin Peter Netzer e interpretato da Luminita Gheorghiu, Bogdan Dumitrache e Natasa Raab.





Cast e personaggi

Luminita Gheorghiu : Cornelia Kerenes - Madre

Bogdan Dumitrache : Barbu - Figlio

Natasa Raab : Olga Cerchez

Florin Zamfirescu : Domnul Fagarasanu

Ilinca Goia : Carmen

Vlad Ivanov : Dinu Laurentiu

Doppiatori italiani

Aurora Cancian: Cornelia

Antonella Giannini: Olga

Nino Prester: Relu

Edoardo Stoppacciaro: Barbu

Barbara De Bortoli: Carmen

Angelo Maggi: Dinu





Trama e recensione

Cornelia è una donna ricca e potente a cui non mancherebbe nulla se non l’affetto del figlio Barbu, al quale dedica le sue attenzioni in maniera ossessiva. Quando Barbu è coinvolto in un tragico incidente, Cornelia si dimostrerà pronta a tutto pur di evitare che finisca in prigione, senza capire che la vera libertà a cui il figlio aspira può concederla solo lei stessa...

Il caso Kerenes: Recensione Orso d'Oro all'ultimo Festival di Berlino, approderà a metà Giugno il film del rumeno Călin Peter Netzer, Il caso Kerenes. Cineblog vi propone la recensione in anteprima





Note di regia e produzione

Con il mio sceneggiatore, Razvan Rădulescu abbiamo iniziato a lavorare su un

progetto completamente diverso, ma che già era incentrato su dei conflitti famigliari. Poi lo abbiamo abbandonato per cominciare a discutere delle nostre vite e dei rapporti che abbiamo con la nostra famiglia, approdando alla fine al rapporto che abbiamo con le nostre madri, che abbiamo articolato sotto forma di finzione. Nel film, si tratta di una relazione quasi patologica. È ambientata all’interno della classe alta anche perché è molto più probabile trovarvi un comportamento simile che non in quelle più basse. E proprio perché questa storia mi è molto vicina, volevo affrontarla nel modo più obiettivo possibile, convogliando sentimenti, idee, esplosioni emotive in un racconto dall’autenticità quasi documentaristica. [Călin Peter Netzer - regista]

Ho già lavorato con Călin Peter Netzer e lo sceneggiatore Răzvan Rădulescu e sapevo

fin dall’inizio che sarebbero stati una coppia perfetta per questo film: nel copione, infatti, ho riconosciuto immediatamente l’approccio fortemente emotivo di Netzer e la precisione chirurgica dello stile di Rădulescu. Pur essendo una radiografia della società romena contemporanea, soprattutto riguardo alla vita dei nuovi ricchi e alla corruzione crescente a tutti i livelli delle istituzioni, il film ha soprattutto una portata universale nella descrizione del rapporto fra madre e figlio, in cui tutti possono riconoscersi anche se a livelli diversi - e anche se spesso è difficile ammettere a se stessi questa identificazione. Ma il più importante risultato del film è secondo me quello di affrontare alcuni temi chiave altrettanto universali: il perdono, l’accettazione, la comprensione. [Ada Solomon - produttore]





Curiosità e colonna sonora