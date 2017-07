Stasera in tv: "The Man - La Talpa" su Rete 4

Di Pietro Ferraro giovedì 27 luglio 2017

Rete 4 syasera propone The Man - La talpa, commedia d'azione del 2005 diretta da Les Mayfield e interpretata da Samuel L. Jackson, Eugene Levy, Miguel Ferrer e Anthony Mackie.





Cast e personaggi

Samuel L. Jackson: Derrick Vann

Eugene Levy: Andy Fiddler

Miguel Ferrer: Agente Peters

Luke Goss: Joey Kane

Susie Essman: Ten. Rita Carbone

Anthony Mackie: Booty

Rachel Crawford: Dara Vann

Gigi Rice: Susan

Horatio Sanz: Santos

John Hemphill: Ted

Doppiatori italiani

Alessandro Rossi: Derrick Vann

Francesco Pannofino: Andy Fiddler

Angelo Nicotra: Agente Peters

Massimo De Ambrosis: Joey Kane

Cristina Boraschi: Ten. Rita Carbone

Simone Mori: Booty

Tiziana Avarista: Dara Vann





La trama

Un Agente Federale viene trovato morto in una delle strade principali di Detroit. Quando si viene a sapere che l’Agente era coinvolto in un furto di armi per milioni di dollari tutti gli occhi vengono puntati sul suo partner, Derrick Vann (Samuel L. Jackson), un ostinato Agente Federale sotto copertura conosciuto per la sua

disonestà, uno che ha sempre lavorato per strada.. Vann ha 24 ore per ritrovare le armi rubate e catturare i killer del suo collega, ma sta per imbattersi in un improbabile alleato, Andy Fiddler (Eugene Levy), un affabile, ottimista rappresentante di forniture per dentisti arriva in città per un convegno di due giorni. Quando i criminali confondono Andy con il ricettatore delle armi rubate, Vann è obbligato ad utilizzare il logorroico rappresentante come “complice” della sua operazione pericolosa.





Il nostro commento

The Man - La Talpa mette in scena una "strana coppia" nello stile di Insieme per forza, e dimostra quanto vitale sia in questo tipo di film scegliere un duo caratterialmente agli antipodi, ma ben assortito. Il regista Les Mansfield (Il mio amico scongelato, Da ladro a poliziotto) nulla può di fronte ad una palese mancanza di sintonia tra i due protagonisti con Samuel L. Jackson che fa Samuel L. Jackson e Eugene Levy, che molti ricorderanno cone l'amorevole padre di Jason Biggs nelle commedie American Pie, a cui manca il minimo sindacale di fisicità e verve necessarie per dare il giusto appela ad una commedia d'azione dalla trama tanto prevedibile.





Curiosità