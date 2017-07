Stasera in tv: "Mum's List - La scelta di Kate" su Canale 5

Di Pietro Ferraro venerdì 28 luglio 2017

Canale 5 stasera propone "Mum's List - La scelta di Kate", film drammatico del 2016 diretto da Niall Johnson e interpretato da Rafe Spall, Emilia Fox, Elaine Cassidy, e William Stagg.





Cast e personaggi

Rafe Spall: Singe

Emilia Fox: Kate

Elaine Cassidy: Rachel

William Stagg: Reef

Matthew Stagg: Finn

Richard Cordery: Bob

Susan Jameson: Christine

Ross McCormack: Singe adolescente

Sophie Simnett: Kate adolescente

Bobby Lockwood: Matt

Naomi Battrick: Rachel adolescente

Andrew Byron: Dr. Adams

Elizabeth Healey: Andrea

Neil Roberts: Prof. Stevens

Harry Lister Smith: Ben





La trama

Basato sul romanzo "Mum's List" di St John Green, il film racconta la vera storia di Singe e Kate, una coppia sposata la cui vita viene stravolta quando a Kate viene diagnosticato un cancro al seno incurabile. Nei suoi ultimi giorni di vita Kate decide di stilare una lista scrivendo i suoi pensieri, i suoi ricordi e le sue speranze, per aiutare l'uomo che ama a crescere i loro figli quando lei non ci sarà più...





La colonna sonora



Le musiche originali del film sono dell'attrice e compositrice britannica Amelia Warner alla sua prima colonna sonora per il grande schermo.



La colonna sonora include brani di Una Healy, Ronan Keating, Simple Minds, Imelda May e The Undertones.



Le canzoni del film:

1. The Look of Love (Pt. 1) - ABC

2. Teenage Kicks - The Undertones

3. Photograph - Kaia

4. Something So Beautiful - Lauren Aquilina

5. Don't You (Forget About Me) - James Morrison

6. Promised You a Miracle (Remastered 2002) - Simple Minds

7. Call Me - Imelda May

8. My Universe - The Shires

9. Variation 1 - Melissa Parmenter & Harry Escott

10. Grow - Frances

11. Nothing's Impossible - Walking On Cars

12. Let Me Love You - Ronan Keating

13. Angel Like You - Una Healy

14. Kate (From "Mum's List" Original Motion Picture Score) - Amelia Warner

15. Kiss (From "Mum's List" Original Motion Picture Score) - Amelia Warner

16. Acres and Acres (From "Mum's List" Original Motion Picture Score) - Amelia Warner

17. Candles (From "Mum's List" Original Motion Picture Score) - Amelia Warner

Le musiche originali:

1. Kate

2. Kiss

3. Infinity

4. Pillow

5. Clover Picking

6. Acres And Acres

7. Kate (Reprise)

8. Memory Box

9. Mirror

10.The List

11. Wedding Ring

12. Bedside

13. Candles

14. Hospital Run

15. Kiss (Reprise)