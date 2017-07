Stasera in tv: "Chi si ferma è perduto" su Rai 3

Di Pietro Ferraro sabato 29 luglio 2017

Rai 3 stasera propone "Chi si ferma è perduto", film commedia del 1960 diretto da Sergio Corbucci e interpretata da Totò, Peppino De Filippo, Luigi De Filippo, Aroldo Tieri, Mario Castellani e Lia Zoppelli.





Cast e personaggi

Totò: Antonio Guardalavecchia

Peppino De Filippo: Giuseppe Colabona

Luigi De Filippo: Donato Cavallo

Aroldo Tieri: Matteo Rossi

Alberto Lionello: Mario Rossi

Alberto Talegalli: Il cliente che protesta

Angela Portaluri: Iole, figlia di Guardalavecchia

Mario Castellani: Comm. Amilcare Pasquetti

Lia Zoppelli: Giulia, sorella del Comm. Pasquetti

Jacqueline Pierreux: Teresa, moglie di Colabona

Luigi Pavese: Cesare Santoro

Anna Campori: Italia, moglie di Guardalavecchia

Pietro De Vico: Il cameriere

Renzo Palmer: Cavicchioni

Peppino De Martino: l'antiquario sordo

Marisa Traversi: Adua

Enzo Petito: Napoleone, usciere

Sergio Corbucci: Cameo. Uomo che gioca a biliardo con Renzo Palmer

Solvejg D'Assunta: Assunta

Vittorio Vaser: Proietti





La trama

I ragionieri Antonio Guardalavecchia (Totò) e Giuseppe Colabona (Peppino De Filippo) amici e colleghi d’ufficio sono uniti dall’odio verso lo zelante capufficio Cesare Santoro (Luigi Pavese) che non manca di redarguirli e minacciarli di trasferimento ad ogni occasione per il loro comportamento poco professionale tenuto sul posto di lavoro.

I due si danno manforte, almeno sino a quando Santoro non passa a miglior vita, il che lascia vacante il posto di capufficio, ruolo a cui i due aspirano da tempo, questo sarà l’inizio di una vera e propria battaglia senza esclusioni di colpi bassi per la successione. Nel frattempo un ispettore verrà a controllare la loro documentazione per decidere chi dei due sia il più adatto a succedere a Santoro.

Visto che i due sono convinti che i fascicoli con i richiami ufficiali redatti dalla buonanima li possano non solo escludere dalla successione, ma finire per causare un loro repentino trasferimento organizzano un’incursione notturna per distruggere tutto il materiale compromettente.

L’arrivo dell’ispettore Rossi conciderà con una sequela di strampalati piani dei due impiegati pasticcioni che hanno lo scopo di far bella figura con Rossi e denigrarsi l’un l’altro, Guardalavecchia assolderà un teppista per spaventare e poi salvare l’ispettore, mentre Colabona cercherà di far passare il collega per uno iettatore organizzando strani incidenti, i due però non sanno che sul treno c’erano due signor Rossi, il vero ispettore (Aroldo Tieri) e un ignaro ispettore scolastico (Alberto Lionello) che finirà per attirare involontariamente le attenzioni dei due ambiziosi impiegati.





Il nostro commento

Dopo aver scritto nel ’56 lo sceneggiato RAI per ragazzi Il marziano Filippo con Oreste Lionello, il futuro regista Bruno Corbucci debutta su grande schermo scrivendo per l’accoppiata storica Totò e Peppino De Filippo, alla regia il fratello Sergio che dopo questa pellicola dirigerà ancora i due attori in Totò, Peppino e la dolce vita. Chi si ferma è perduto è una spassosa commedia degli equivoci cucita addosso alla coppia di mattatori e con il consueto solido cast di caratteristi a far da spassoso contorno.





Curiosità e colonna sonora