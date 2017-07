Stasera in tv: "1981: Indagine a New York" su Rai 3

Di Pietro Ferraro domenica 30 luglio 2017

Rai 3 stasera propone 1981: Indagine a New York (A Most Violent Year), dramma noir del 2014 scritto e diretto da J. C. Chandor e interpretato da Jessica Chastain, Oscar Isaac, David Oyelowo, Alessandro Nivola e Albert Brooks.





Cast e personaggi

Oscar Isaac: Abel Morales

Jessica Chastain: Anna Morales

David Oyelowo: Lawrence

Alessandro Nivola: Peter Forente

Albert Brooks: Andrew Walsh

Catalina Sandino Moreno: Luisa

Ashley Williams: Lange

Elyes Gabel: Julian

Jerry Adler: Josef

Christopher Abbott: Louis Servidio

Elizabeth Marvel: signora Rose

Peter Gerety: Bill O'Leary

Glenn Fleshler: Arnold Klein

David Margulies: Saul Lefkowitz

Matthew Maher: John Dominczyk

Doppiatori italiani

Massimiliano Virgilii: Abel Morales

Chiara Colizzi: Anna Morales

Pino Insegno: Lawrence

Renato Cortesi: Andrew Walsh

Giuseppe Ippoliti: Julian

Manlio De Angelis: Josef

Edoardo Siravo: Arnold Klein

Gianni Giuliano: Arthur





Trama e recensione

1981: Indagine a New York è un feroce dramma criminale ambientato a New York City nell’inverno del 1981, statisticamente considerato l’anno più pericoloso nella storia della città. La trama si sviluppa in un labirinto di corruzione che vede coinvolti industriali e politici rampanti e che infesta le strade di una città in declino. Il film parla della risoluta ascesa di un immigrato in una società moralmente corrotta, dove rivalità che covano da tempo e aggressioni gratuite minacciano il suo lavoro, la sua famiglia e, soprattutto, la sua incrollabile fede nella rettitudine del suo percorso esistenziale.

1981: Indagine a New York - recensione A quasi due anni dall'uscita nelle sale americane, A Most Violent Year approda anche in Italia, col titolo 1981: Indagine a New York. Leggete la nostra recensione





Curiosità



Questo è il terzo film del regista JC Chandor dopo Margin Call (2011) e All Is Lost - Tutto è perduto (2013).



Jessica Chastain ha pensato che il suo personaggio di "nuova ricca" avrebbe indossato solo Armani e scrisse alla casa di moda per chiedere in prestito i loro abiti per il film. Quindi ogni singolo abito indossato dal personaggio Anna è un Armani vintage del 1981.



Dopo che Javier Bardem ha lasciato il progetto, Jessica Chastain ha scritto al regista J.C. Chandor un'appassionata lettera di tre pagine in cui gli chiedeva di considerare Oscar Isaac per il ruolo principale. Chandor rispose quasi immediatamente con una e-mail dicendo che stava già considerando Isaac.



Javier Bardem è stato annunciato nel corso dello sviluppo, ma dopo alcuni disaccordi con i realizzatori del film, Bardem ha dato forfait. Jessica Chastain ha poi suggerito il suo ex compagno di classe alla Juillard, Oscar Isaac, che ha finito per essere ingaggiato.



Il ruolo di Albert Brooks era stato scritto originariamente per Stanley Tucci.



Charlize Theron ha rifiutato il ruolo che è andato a Jessica Chastain.



Il nome del protagonista Abel Morales è un gioco con le parole "Ables" e "Morals", i temi centrali di questo film.



Questo film include tre membri del cast di Interstellar (2014): Jessica Chastain, David Oyelowo e Elyes Gabel.



Questo film ha riunito Oscar Isaac con Albert Brooks, dopo Drive (2011).



Questo film contiene tre attori candidati all'Oscar: Catalina Sandino Moreno (miglior attrice, 2004), Albert Brooks (miglior attore protagonista, 1987) e Jessica Chastain (miglior attrice protagonista, 2011 e miglior attrice, 2012).



La compagnia petrolifera di Oscar Isaac nel film è la "Standard Heating Oil Co." In Drive (2011) il personaggio di Oscar Isaac si chiama Standard Gabriel. Il nome della compagnia può essere visto in una scena in cui Isaac si trova sopra uno dei suoi camion, con "Standard" abbozzato in una grossa scritta sotto di lui.



Le Torri Gemelle possono essere viste due volte lungo il film. La prima volta all'inizio, quando Abel Morales sta guardando lo skyline di New York dal complesso industriale che cerca di acquistare, dall'altra parte dell'East River. La seconda e ultima volta quando Abel cerca di portare Julian alla polizia, le Torri appaiono sfocate in lontananza dietro Abel.



Il film costato 20 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 12.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del cantante e compositore statunitense Alex Ebert che ha già collaborato con J.C. Chandor alla colonna sonora originale di All Is Lost - Tutto È Perduto, per la quale ha vinto un Golden Globe.

che ha già collaborato con J.C. Chandor alla colonna sonora originale di All Is Lost - Tutto È Perduto, per la quale ha vinto un Golden Globe.

I crediti per il cinema di di Ebert includono musiche per I segreti di Osage County, Che cosa aspettarsi quando si aspetta, Amore a mille... miglia e 10 Years.



Ebert ha composto e interpretato per il film la canzone originale “America For Me”.



La colonna sonora include inoltre i brani "Inner City Blues (Make Me Wanna Holler)" di Marvin Gaye, "Me and the Blues" di Ray Bryant e "Una Lacrima Sul Viso" di Ciao Italia.



TRACK LISTINGS

1. America For Me

2. I Am and We Are

3. Garden Shadows - Piano

4. Random Piece

5. Abel's Theme

6. Running

7. Underneath

8. Close Haircut

9. Garden Shadows - Orchestra