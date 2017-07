Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo: trailer e poster per il 40° anniversario

Di Pietro Ferraro mercoledì 26 luglio 2017

Sony Pictures celebra il 40esimo anniversario di "Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo" con una speciale edizione del film restaurata e rimasterizzata in 4K.

Sony Pictures celebrerà il 40esimo anniversario del classico di fantascienza Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo di Steven Spielberg con una serie di eventi speciali. Come punto culminante della celebrazione, il film è stato restaurato e rimasterizzato in 4K e tornerà sul grande schermo negli Stati Uniti e in Canada. Il "Director's Cut" del film sarà proiettato per una settimana nei cinema d'America a partire dal 1° settembre e fruirà di una speciale proiezione nella sezione "Venezia Classici" del Festival del Cinema di Venezia.

Incontri ravvicinati del terzo tipo Trailer, recensione, curiosità e colonna sonora del classico fantascientifico di Steven Spielberg.

Richard Dreyfuss, Teri Garr (Tootsie), Melinda Dillon e l'acclamato regista francese François Truffaut fanno parte di un gruppo di persone che tentano di contattare un'intelligenza aliena. Candidato a 8 Premi Oscar, tra cui Miglior regista (Steven Spielberg) e Migliore attrice non protagonista (Melinda Dillon), Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo ha vinto una statuetta per la Migliore fotografia (Vilmos Zsigmond) e un ulteriore Oscar speciale per il Montaggio sonoro (Frank E. Warner).

Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo è stato restaturato in 4K dal negativo originale da 35 mm. Questa ristampa creata per le sale è stata accennata all'inizio di questo mese, quando Sony Pictures ha pubblicato un bizzarro video virale che conteneva brevi frammenti di filmati da Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo.

Dopo un incontro con alcuni U.F.O., l'addetto al controllo delle linee elettriche e padre di famiglia Roy Neary (Richard Dreyfuss) si sente implacabilmente attirato in zona isolata nel deserto dove qualcosa di spettacolare sta per accadere. Scritto e diretto da Steven Spielberg e prodotto da Julia Phillips e Michael Phillips, Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo ha una durata di circa 135 minuti (versione originale del 1977), 132 minuti (Special Edition 1980) e 137 minuti (Director's Cut 1997).