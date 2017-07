Brad's Status: trailer del film con Ben Stiller e Michael Sheen

Di Pietro Ferraro mercoledì 26 luglio 2017

Brad's Status: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia drammatica di Mike White nei cinema americani dal 15 settembre 2017.

Amazon Studios ha reso disponibile un primo trailer di Brad's Status, la commedia drammatica del regista Mike White (Enlightened). Il film vede protagonista Ben Stiller come un uomo in crisi di mezza età mentre il figlio prodigio musicale (Austin Abrams) inizia a valutare alcuni college per iniziare la propria vita.

Mike White ha scritto le commedie School of Rock e Orange County prima di creare la serie tv Enlightened di HBO. Brad's Staus è la seconda regia cinematografica per White dopo la comeddia drammatica Year of the Dog del 2007.

Il cast del film include anche Jenna Fischer, Michael Sheen, Luke Wilson e Jemaine Clement. Brad's Status debutta nei cinema americani il 15 settembre.





Nella commedia agrodolce Brad's Status del regista e sceneggiatore Mike White, quando Brad Sloan (Ben Stiller) accompagna suo figlio a visitare un college della East coast, il viaggio innesca una crisi di fiducia tra i due. Brad ha una carriera soddisfacente e una vita confortevole nel quartiere suburbano di Sacramento, dove vive con la sua dolce moglie Melanie (Jenna Fischer) e il figlio prodigo musicale Troy (Austin Abrams), ma non è proprio quello che ha immaginato durante i suoi giorni di gloria al college. Mostrando a Troy i dintorni di Boston, dove Brad è andato all'università, non può fare a meno di confrontare la sua vita con quelli dei suoi quattro migliori compagni di college: un pezzo grosso di Hollywood (Mike White), un finanziatore di fondi speculativi (Luke Wilson), un imprenditore nel campo della tecnologia (Jemaine Clement ) e un esperto di politica e autore di bestseller (Michael Sheen). Mentre immagina la loro vita ricca e glamour, si chiede se quello che ha ora sia tutto ciò a cui potrà mai aspirare. Ma quando le circostanze lo costringono a riunirsi con i suoi ex amici, Brad comincia a mettere in discussione se ha veramente fallito oppure se, almeno per certi versi, ha avuto più successo di tutti.

Fonte: Collider