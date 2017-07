Halloween: il fan che ha creato una replica della casa di Michael Myers cerca coinquilino

Tra le case iconiche apparse nei film horror possiamo citare anche la casa del film Halloween di John Carpenter. La casa d'infanzia dell'unico e solo Michael Myers. Un uomo di nome di Kenny Caperton ha costruito una replica esatta della casa in Carolina del Nord nel 2009 che ogni anno attira molti fan del film per una visita, ma ora un fan potrebbe realmente vivere nella casa di Michael Myers.

Kenny Caperton ha pubblicato un'annuncio sulla pagina ufficiale Facebook di Myers House NC in cui annuncia che sta cercando un coinquilino.

Vuoi vivere in The Myers House NC?! Beh potresti essere fortunato perché sto cercando un coinquilino! Disponibile ora. Richieste da uomini e donne sono benvenute. Camera non arredata con cabina armadio e bagno collegato La casa si trova nella rurale Hillsborough, Carolina del Nord (10 minuti dal centro di Hillsborough, 20 minuti da Chapel Hill, 25 minuti da Burlington, 30 minuti dal centro di Durham e 50 minuti dal centro di Raleigh). Lascia un messaggio per ulteriori informazioni.