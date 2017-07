Justice League: action figure "Hot Toys" di Batman con il nuovo costume tattico

Di Pietro Ferraro mercoledì 26 luglio 2017

Hot Toys lancia una nuova action-doll del Batman di Ben Affleck nell'atteso film sulla "Justice League".

Mancano tre mesi all'uscita di Justice League che ha fatto tappa al Comic-Con 2017 con un nuovo spettacolare trailer e le nuove action figures dedicate al film in mostra nello stand Hot Toys. L'azienda presenza fissa alla convention di San Diego ha reso disponibili le immagini della nuova action-doll del Batman di Ben Affleck con il nuovo costume tattico che vedremo nell'atteso film Justice League.

Quinto film dell'Universo Esteso DC dopo L'uomo d'acciaio, Batman v Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad e Wonder Woman, Justice League includerà il leggendario team di supereroi DC Comics con Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Cyborg (Ray Fisher), Flash (Ezra Miller) e il Superman di Henry Cavill morto in "Dawn of Justice" per mano di Doomsday, e pronto ad un'attesa resurrezione per combattere il malvagio Steppenwolf (Ciaran Hinds).

Hot Toys presenta la nuova action figure in scala 1/6 Batman (Tactical Batsuit Version). La figure che misura circa 33 cm in altezza per 30 punti di articolazione include una testa mascherata con 3 sguardi e 3 parti inferiori del volto intercambiabili che catturano le diverse espressioni facciali di Ben Affleck.

Nel set di accessori sono inclusi un set di mani intercambiabili per varie prese / pose, 2 occhiali intercambiabili, 3 Batarang, 3 Bat-granate, 1 Bat-artiglio, un corpo con il nuovo bat-costume tattico replicato nel dettagli e una base a tema Justice League. Un'edizione speciale sarà disponibile per mercati selezionati che includerà una "Scatola Madre" come accessorio bonus.