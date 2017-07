Wonder Woman 2, c'è una data d'uscita

Di Federico Boni mercoledì 26 luglio 2017

Annunciata l'uscita in sala di Wonder Woman 2.

Wonder Woman: Recensione in Anteprima Dopo decenni d'attesa sbarca finalmente al cinema Wonder Woman, prima supereroina ad avere un lungometraggio interamente dedicato. Meglio di Superman, di Suicide Squad e di Batman v Superman. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare il boom di Wonder Woman, campione d'incassi con 390 milioni di dollari raccolti solo negli States e 780 milioni di dollari complessivi in tasca. Un successo su tutta la linea per la DC/Warner, che ha nella notte ufficializzato la data d'uscita del sequel.

Wonder Woman 2 uscirà il 13 dicembre 2019. Dall'estate al Natale, con Gal Godot ovviamente mattatrice e una regista da annunciare. Ancora in trattative, Patty Jenkins non avrebbe infatti firmato l'agognato contratto per la conferma in cabina di regia.

Wonder Woman 2 uscirà un anno dopo Aquaman, annunciato in sala per il 21 dicembre 2018, con la Justice League al cinema il prossimo 17 novembre. Altri due misteriosi titoli DC sono stati rivelati durante l'ultimo Comic-Con di San Diego, per il 13 febbraio e il 5 giugno 2020. Wonder Woman ha deluso al box office italiano, incassando meno di 4 milioni di euro.

Fonte: Comingsoon.net