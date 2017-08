Easy - Un viaggio facile facile: nuove clip della commedia di Andrea Magnani

Tucker Film ha reso disponibili 5 clip con scene tratte dal film Easy - Un viaggio facile facile, la commedia di Andrea Magnani in arrivo nei cinema il prossimo 31 agosto.

Easy - Un viaggio facile: recensione in anteprima Nicola Nocella e Libero de Rienzo protagonisti del film d'esordio di Andrea Magnani. Leggete la nostra recensione di Easy - Un viaggio facile

Il film interpretato da Nicola Nocella, Barbara Bouchet e Libero De Rienzo racconta di Isidoro, detto Easy, un 35enne sovrappeso e depresso che vive con la madre e passa il tempo davanti alla Playstation. Giornate lente, immobili, spese ingozzandosi di psicofarmaci e meditando (più o meno convintamente) il suicidio. Poi, però, qualcosa cambia: il fratello gli chiede di riportare a casa lo sfortunato operaio Taras, morto per un incidente sul lavoro, trasportando la sua bara fino in Ucraina. Niente di complicato, sulla carta, ma Isidoro è Isidoro e un lungo viaggio attraverso i Carpazi può rivelarsi davvero insidioso. Soprattutto alla guida di un carro funebre!

Il protagonista Nicola Nocella racconta cosa gli ha lasciato, personalmente e professionalmente, l'esperienza sul set di Easy - Un viaggio facile facile.

A livello personale mi ha insegnato che la bellezza è dappertutto: faticosa da conquistare, forse, ma è veramente dappertutto. Basta avere pazienza, basta avere lo sguardo giusto. In Ucraina ci piombava addosso all’improvviso, con i panorami mozzafiato che si vedono nel film, e ci ripagava di ogni sforzo. A livello professionale mi ha lasciato tantissimo. Mi ha cambiato tantissimo. Mi ha cambiato al punto che, adesso, non mi preoccupo più di piacere a Nicola Nocella: appena finisco di girare una scena, guardo il regista con cui sto lavorando e gli chiedo semplicemente «Sei contento?». Questo cambio di prospettiva lo devo tutto al rapporto con Andrea: una persona speciale, una persona che ammiro infinitamente. Spero solo di essere stato all’altezza del successo che merita.

Il regista Andrea Magnani, al suo esordio in un lugometraggio cinematografico, parla della sceneggiatura del film e dei dialoghi volutamente scarni.

Nella sceneggiatura non ci sono molti dialoghi per due ragioni: la prima è a causa della personalità del protagonista, abituato a stare in disparte dalle vite degli altri e dalla sua stessa vita. La seconda è dovuta a un paese dove la lingua è così distante e impervia che diventa impossibile comunicare tramite parole e frasi. Isidoro è costretto a usare il suo misero inglese, i gesti, le espressioni. E noi, in tutto questo, impariamo assieme a lui: come leggere i volti degli altri, il tono delle loro voci, i loro gesti. E diventa sorprendente quanto sia facile comprendersi anche senza una lingua comune.

Il protagonista Nicola Nocella racconta il freddo patito sul set, e in particolare di una scena particolarmente difficoltosa.

Una notte dovevo affrontare la scena più importante, la scena in cui Isidoro parla a cuore aperto con la bara di Taras, e c’era un temperatura infernale. In-fer-na-le. Durante le riprese sul fronte ucraino, che sono durate due lunghissimi mesi, ho pensato molte volte di non farcela, sarei bugiardo a sostenere il contrario, ma quella notte… Quella notte… Mi chiedo ancora come sarebbe andata a finire senza Rostik, il capo-attrezzista nonché mio personale angelo custode, che si è avvicinato con una bottiglia e mi ha detto «Drink». Ora: non so quanti conoscano la temibilissima samohonka, la vodka dei Carpazi, ma so che uno shottino di fuoco liquido mi ha salvato la vita e che Andrea Magnani ha trovato subito perfetto il primo take!





Tucker Film ha reso disponibili trailer, foto e locandina di Easy - Un viaggio facile facile, la commedia di Andrea Magnani con Nicola Nocella, Barbara Bouchet e Libero De Rienzo in arrivo nei cinema il 31 agosto 2017.





Il cast è completato da Ostap Stupka, Veronika Shostak, Orest Garda, Katerina Kosenko, Lorenzo Acquaviva, Beso Moistsrapishvili, Orest Syrvatka, Volodimir Kuchma, Nina Naboka e Nadia Magnani.

Girato ammiccando affettuosamente al cinemascope dei grandi western, e percorso da un umorismo rarefatto che piacerebbe a Kaurismaki, Easy – Un viaggio facile facile è l’opera prima di Andrea Magnani: un bizzarro, divertente, poetico road movie che, trasformando i chilometri in cammino esistenziale, schiera Nicola Nocella (Nastro d’argento per il Figlio più piccolo di Pupi Avati), Libero De Rienzo (Santa Maradona, Smetto quando voglio) e Barbara Bouchet (amatissima da tutti gli italiani e, non dimentichiamolo, da un certo signor Quentin Tarantino, che la annovera tra le proprie muse).

Il regista esordiente Andrea Magnani si è fatto le ossa girando corti, documentari e firmando numerose sceneggiature per il grande e piccolo schermo (L’ispettore Coliandro). Prima coproduzione ucraino-italiana, "Easy" ci ricorda che abbiamo tutti un Taras da riportare a casa. E poco importa se non sarà un’impresa facile facile.

Certi viaggi portano dentro di sé quel sapore speciale che possiamo anche definire “avventura”: Easy parla proprio di questo, parla di strade sbagliate e di deviazioni, di incontri surreali e di contrattempi non meno surreali, ma parla anche della forza con cui si devono affrontare le incertezze e le paure, cercando una rinascita e, perché no, una redenzione. Ecco perché i paesaggi dell’Ucraina si sono rivelati ideali per ambientarci il film: perché, prima di essere una commedia con bara, Easy è una storia di confini. Quello filosofico tra vita e morte, quello culturale tra mondo latino e mondo slavo, quelli artificiali, costruiti dagli uomini, tra Europa Occidentale e Orientale, che sono poi i confini che Isidoro deve attraversare. Andrea Magnani - regista

Prima dell'uscita ufficiale Il film verrà presentato in anteprima al Festival di Locarno martedì 8 agosto come unico film italiano in concorso (sezione Cineasti del presente).