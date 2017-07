Easy - Un viaggio facile facile: trailer, poster e foto della commedia con Libero De Rienzo

Di Pietro Ferraro mercoledì 26 luglio 2017

Easy - Un viaggio facile facile: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia di Andrea Magnani nei cinema italiani dal 31 agosto 2017.

Tucker Film ha reso disponibili trailer, foto e locandina di Easy - Un viaggio facile facile, la commedia di Andrea Magnani con Nicola Nocella, Barbara Bouchet e Libero De Rienzo in arrivo nei cinema il 31 agosto 2017.





Isidoro, detto Easy, ha 35 anni, molti chili di troppo e una bella depressione: vive con la madre e passa il tempo davanti alla Playstation. Giornate lente, immobili, spese ingozzandosi di psicofarmaci e meditando (più o meno convintamente) il suicidio. Poi, però, qualcosa cambia: il fratello gli chiede di riportare a casa lo sfortunato operaio Taras, morto per un incidente sul lavoro, trasportando la sua bara fino in Ucraina. Niente di complicato, sulla carta, ma Isidoro è Isidoro e un lungo viaggio attraverso i Carpazi può rivelarsi davvero insidioso. Soprattutto alla guida di un carro funebre!

Il cast è completato da Ostap Stupka, Veronika Shostak, Orest Garda, Katerina Kosenko, Lorenzo Acquaviva, Beso Moistsrapishvili, Orest Syrvatka, Volodimir Kuchma, Nina Naboka e Nadia Magnani.

Girato ammiccando affettuosamente al cinemascope dei grandi western, e percorso da un umorismo rarefatto che piacerebbe a Kaurismaki, Easy – Un viaggio facile facile è l’opera prima di Andrea Magnani: un bizzarro, divertente, poetico road movie che, trasformando i chilometri in cammino esistenziale, schiera Nicola Nocella (Nastro d’argento per il Figlio più piccolo di Pupi Avati), Libero De Rienzo (Santa Maradona, Smetto quando voglio) e Barbara Bouchet (amatissima da tutti gli italiani e, non dimentichiamolo, da un certo signor Quentin Tarantino, che la annovera tra le proprie muse).

Il regista esordiente Andrea Magnani si è fatto le ossa girando corti, documentari e firmando numerose sceneggiature per il grande e piccolo schermo (L’ispettore Coliandro). Prima coproduzione ucraino-italiana, "Easy" ci ricorda che abbiamo tutti un Taras da riportare a casa. E poco importa se non sarà un’impresa facile facile.

Certi viaggi portano dentro di sé quel sapore speciale che possiamo anche definire “avventura”: Easy parla proprio di questo, parla di strade sbagliate e di deviazioni, di incontri surreali e di contrattempi non meno surreali, ma parla anche della forza con cui si devono affrontare le incertezze e le paure, cercando una rinascita e, perché no, una redenzione. Ecco perché i paesaggi dell’Ucraina si sono rivelati ideali per ambientarci il film: perché, prima di essere una commedia con bara, Easy è una storia di confini. Quello filosofico tra vita e morte, quello culturale tra mondo latino e mondo slavo, quelli artificiali, costruiti dagli uomini, tra Europa Occidentale e Orientale, che sono poi i confini che Isidoro deve attraversare. Andrea Magnani - regista

Prima dell'uscita ufficiale Il film verrà presentato in anteprima al Festival di Locarno martedì 8 agosto come unico film italiano in concorso (sezione Cineasti del presente).