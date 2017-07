Bond 25, Yann Demange favorito per la regia - torna Daniel Craig

Di Federico Boni mercoledì 26 luglio 2017

Bond 25, abbiamo un regista?

Bond 25 ha una data d'uscita 8 novembre 2019. Quel giorno Bond 25 uscirà al cinema. 36 ore dopo l'annuncio della data d'uscita, targata 8 novembre 2019, ecco arrivare la notizia più attesa legata al 25esimo capitolo di James Bond. Secondo quanto riferito da Variety, infatti, sarà il francese ai più sconosciuto Yann Demange a dirigere la pellicola.

Demange ha fino ad oggi diretto due film, ovvero '71 e White Boy Rick. Un thriller e un crime-drama ancora inedito, prima di poter decollare grazie a 007. Dietro di lui, parola di Deadline, ci sarebbero i più noti Denis Villenueve e David Mackenzie, lo scorso anno esploso con Hell o High Water. A sceneggiare il tutto gli ormai 'storici' Neal Purvis e Robert Wade, già visti all'opera con le sceneggiature di Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall e Spectre.

Daniel Craig, come scritto settimane fa, sarebbe ormai certo del ritorno, in modo da concludere la sua parentesi bondiana con il 5° ed ultimo capitolo personale. White Boy Rick di Demange uscirà a gennaio e avrà come protagonisti Richie Merritt, Jennifer Jason Leigh, Bruce Dern, Bel Powley, Piper Laurie e Matthew McConaughey.

Fonte: Comingsoon.net