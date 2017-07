Al cinema dal 27 Luglio: trailer e trame dei film in sala

Di Pietro Ferraro giovedì 27 luglio 2017

Arrivano in sala la comedy americana "Crazy Night - Festa col morto" con Scarlett Joahnsson e il dramma italiano "La Fuga" di Stefano Calvagna.

- Crazy Night - Festa col morto (USA 2017 - Commedia - Durata 101 minuti) di Lucia Aniello con Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Zoë Kravitz, Demi Moore, Ty Burrell, Jillian Bell. Trama: Cinque amiche dai tempi del college si ritrovano dopo 10 anni per un weekend scatenato a Miami. I loro momenti di follia prendono una piega tragica quando per errore uccidono uno spogliarellista. Cercando con frenesia di capire cosa sia meglio fare, la loro notte assume contorni inaspettatamente ironici, finendo per unirle ancora di più nel momento di maggiore bisogno. TRAILER ITALIANO

- La Fuga (Italia 2017 - Drammatico - Durata 75 minuti) di Stefano Calvagna con Sveva Cardinale, Claudio Vanni, Lucia Batassa, Stefano Ambrogi, Mietta. Trama: Una escort si ritrova al fianco di un rapinatore che ignora di essere braccato dalle forze dell’ordine per aver portato a termine una rapina che gli ha fruttato un ingente bottino. TRAILER ITALIANO