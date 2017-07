The Star: trailer del film d'animazione Sony

Di Pietro Ferraro giovedì 27 luglio 2017

The Star: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione Sony nei cinema americani dal 10 novembre 2017.

Sony Pictures Animation ha reso disponibile un primo trailer di The Star, film d'animazione che ci racconterà il primo Natale da un nuovo punto di vista. Il trailer ci mostra i vari animali protagonisti del film come Bo l'asino (Steven Yeun), Dave la colomba (Keegan-Michael Key), Deborah il cammello (Oprah Winfrey), Mouse il topolino (Kristin Chenoweth), Ruth la pecora (Aidy Bryant) e i personaggi umani Giuseppe (Zachary Levi) e Maria (Gina Rodriguez).

Nel film un piccolo, ma coraggioso asino di nome Bo vorrebbe per una volta andare oltre la noiosa routine quotidiana al mulino del villaggio. Un giorno trova il coraggio di liberarsi e perseguire l'avventura dei suoi sogni. Durante il suo viaggio si unisce a Ruth, un'amabile pecora che ha perso il suo gregge e Dave, una colomba con aspirazioni elevate. Insieme a tre cammelli e alcuni eccentrici animali da stalla, Bo e i suoi nuovi amici seguono la Stella Cometa e diventano improbabili eroi nella più grande storia mai raccontata, il primo Natale.

Il cast di voci è guidato da Steven Yeun (Bo l'asino), Kelly Clarkson (Leah il cavallo), Aidy Bryant (Ruth la pecora), Keegan-Michael Key (Dave la colomba), Kristin Chenoweth (Mouse), Anthony Anderson (Zach la capra), Gabriel Iglesias (Rufus il cane), Ving Rhames (Thaddeus il cane), Delilah Rene (Elizabeth), Kris Kristofferson (Vecchio Asino), Gina Rodriguez (Maria) e Zachary Levi (Giuseppe); con Oprah Winfrey (Deborah), Tyler Perry (Cyrus) e Tracy Morgan (Felix) come i tre cammelli e Christopher Plummer nei panni di re Erode.

The Star è diretto dal regista Timothy Reckart (candidato all'Oscar per il corto "Head over Heels"), scritto da Carlos Kotkin da una storia di Carlos Kotkin e Simon Moore, con DeVon Franklin (Miracoli dal cielo), Lisa Henson e Brian Henson (The Jim Henson Company) a bordo come porduttori esecutivi. Sony Pictures Animation ha fissato una data di uscita del film al 10 novembre 2017.