The Vault: trailer e poster del thriller-horror con James Franco

Di Pietro Ferraro giovedì 27 luglio 2017

The Vault: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller-horror nei cinema americani dal 1° settembre 2017.

FilmRise Releasing ha reso disponibili un primo trailer e un poster del thriller-horror indipendente The Vault che vede protagonista James Franco, si tratta solo di uno degli 11 diversi progetti che l'attore ha attulamente in varie fasi di produzione o post-produzione tra cui la commedia biografica The Disaster Artist, dove interpreta il regista Tommy Wiseau e la nuova serie tv The Deuce di HBO.

Il trailer mostra quello che sembra solo un giorno ordinario in banca, fino a quando due sorelle da tempo separate sono costrette a rapinare una banca per salvare il loro fratello. La sparatoria inizia senza intoppi, ma tutto si trasforma in un incubo quando il direttore della banca (James Franco) le manda nel caveu sito nel seminterrato che ospita qualcosa di veramente malvagio.

Il candidato al'Oscar James Franco guida un cast che include Taryn Manning, Francesca Eastwood e Scott Haze. Il cast di supporto include anche Q'orianka Kilcher, Clifton Collins Jr., Jeff Gum, Keith Lonecker, Jill Jane Clements, Michael Milford e Debbie Sherman.

The Vault diretto da Dan Bush e scritto con Conal Byrne, co-regista con Bush dell'interessante The Signal. Byrne ha anche scritto FightFuckPray e La ricostruzione di William Zero entrambi diretti da Dan Bush nonchè The Blood Bond esordio alla regia dell'attore Michael Biehn (co-regia con Antony Szeto).

FilmRise Releasing ha fissato una data di uscita di The Vault al 1° settembre 2017.