Venezia 2017: tutti i film in selezione ufficiale

Di Antonio Maria Abate giovedì 27 luglio 2017

Festival di Venezia 2017: grandi nomi, sperimentazione e virtual reality, con il fil rouge tematico dell'immigrazione a fare da sfondo alla settantaquattresima edizione della Mostra del Cinema di Venezia

Ci sono tutti o quasi. Nel senso, quelli che ci si aspettava da questa edizione della Mostra del Cinema di Venezia, che a dire di alcuni (pochi? molti?) beneficia di un assist involontario da parte di Cannes, il cui Concorso è stato giudicato per lo più sottotono, laddove non deludente (spoiler: non siamo d'accordo). Ad ogni modo, eccoci serviti: Del Toro, Haigh, Aronofsky,Kechiche, Kore-eda, McDonagh, Clooney, Schrader e Wiseman, giusto per menzionarne alcuni. Lato Italia si assiste alla promozione di Francesco Riso, presente a Cannes 2015, in Semaine de la critique, col più che modesto Più buio di mezzanotte, alla scommessa Manetti Brothers, il primo film americano di Virzì e Pallaoro.

Particolare e promettente Orizzonti, da cui ogni anno vengono fuori opere notevoli. Fa già discutere, a quanto pare, l'esclusione dal Concorso di Lucrecia Martel; un Fuori Concorso che chiuderà il Festival con l'ultimo tassello del progetto Outrage di Takeshi Kitano e al cui interno è possibile pure pescare Soldini, Frears ed Errol Morris. Cosa manca? C'è chi dirà Xavier Dolan ma Barbera dichiara di non essere riuscito ad acciuffare solo tre titoli, svelandone però due soli, ossia l'ultimo di Linklater ed il western di Scott Cooper, con Christian Bale, quest'ultimo ancora senza nemmeno distribuzione.

L'intuizione più felice a priori? Senz'altro quella di aver predisposto un Concorso ad hoc per le opere in Virtual Reality, dimostrando di vederci lungo. Il direttore della Mostra è consapevole che non si tratti del «futuro del cinema», ma poiché i suoi Festival negli ultimi anni si sono sempre posti anche come centri di ricerca tesi a scandagliare essenzialmente linguaggi nuovi, a prescindere chiaramente dall'impatto che potranno avere, la scelta di dare rilevanza alla realtà virtuale è vincente a priori. 22 opere su 106 sottoposte al comitato di selezione, numeri incoraggianti, oltre che significativi circa una tecnologia che a 'sto giro sembra esserci per rimanere. L'Isola del Lazzaretto cornice di questa finestra su un domani che non si conosce, verso la quale si verrà traghettati dal Lido come se appunto ad aspettarci fosse proprio lui, il domani, presso un luogo che però appartiene a ieri. E l'entusiasmo a riguardo è già alto.

Ci congediamo con quanto Barbera ha chiarito in merito in merito a certi segni scorti tra i film italiani di registi al debutto o comunque giovani, riassumibile nella seguente affermazione: «non siamo alla ricerca di capolavori ma di nuovi modi fare cinema, in presenza di un significativo ricambio generazionale». Di seguito l'intero programma del prossimo Festival di Venezia.

CONCORSO

Downsizing, di Alexander Payne (FILM D'APERTURA)

Human Flow, di Ai Weiwei

Mother!, di Darren Aronofsky

Suburbicon, di George Clooney

The Shape Of Water, di Guillermo del Toro

L’Insulte, di Ziad Doueiri

La Villa, di Robert Guediguian

Lean On Pete, di Andrew Haigh

Mektoub, My Love: Canto Uno, di Abdellatif Kechiche

The Third Murder, di Hirokazu Kore-eda

Jusqu’à La Garde, di Xavier Legrand

Foxtrot, di Samuel Maoz

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, di Martin McDonagh

Hannah, di Andrea Pallaoro

Ammore E Malavita, di Manetti Bros

Angels Wear White, di Vivian Qu

Una Famiglia, di Sebastiano Riso

First Reformed, di Paul Schrader

Sweet Country, di Warwick Thornton

The Leisure Seeker, di Paolo Virzi

Ex Libris – The New York Public Library, di Frederick Wiseman

FUORI CONCORSO – FICTION

Our Souls At Night, di Ritesh Batra

Victoria & Abdul, di Stephen Frears

La Mélodie, di Rachid Hami

Outrage Coda, di Takeshi Kitano

Loving Pablo, di Fernando Leon De Aranoa

Diva!, di Francesco Patierno

La Fidèle, di Michael R. Roskam

Il Colore Nascosto Delle Cose, di Silvio soldini

The private life Of A Modern Woman, di James Toback

Brawl In Cell Block 99, di S. Craig Zahler

Zama, di Lucrecia Martel

Wormwood, di Errol Morris

Il Signor Rotpeter, di Antonietta de Lillo

FUORI CONCORSO – DOCUMENTARI

Cuba And The Cameraman, di Jon Alpert

The Devil And Father Amorth, di William Friedkin

This Is Congo, di Daniel McCabe

Jim & Andy: The Great Beyond. The Story of Jim Carrey, Andy Kaufman and Tony Clifton, di Chris Smith

PROIEZIONI SPECIALI - FUORI CONCORSO

Casa D’Altri, di Gianni Amelio

Michael Jackson’s Thriller 3D, di John Landis

The Making Of Michael Jackson’s Thriller, di Jerry Kramer

PROIEZIONI SPECIALI - DOCUMENTARI

La Lunga Strada del Ritorno, di Alessandro Blasetti

Barbiana ’65 La Lezione di Don Milani, di Alessandro G. A. D’Alessandro

Lievito Madre, Le Ragazze del Secolo Scorso, di Concita de Gregorio ed Esmeralda Calabria

ORIZZONTI

Nico 1988, di Susanna Nicchiarelli (FILM D'APERTURA)

Disappearance , di Ali Asgari

Espèces Menacées, di Gilles Bourdos

The Rape Of Recy Taylor, di Nancy Buirski

Caniba, di Lucien Castaing-Taylor e Verena Paravel

Les Bienheureux, di Sofia Djama

Marvin, di Anne Fontaine

Invisible, di Pablo Giorgelli

Brutti E Cattivi, di Cosimo Gomez

The Cousin, di Tzahi Grad

The Testament, di Amichai Greenberg

No Date, No Signature, di Vahid Jalilvand

Los Versos Del Ovido, di Alireza Khatami

La Nuit Ou J’ai Nagé, di Damien Manivel e Igarashi Kohei

Krieg, di Rick Ostermann

West Of Sunshine, di Jason Raftopoulos

Under The Tree, di Hafsteinn Gunnar Sigurdsson

La Vita In Commune, di Edoardo Winspeare

Gatta Cenerentola, di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sansone

CINEMA NEL GIARDINO

Manuel, di Dario Albertini

Controfigura, di Ra Di Martino

Woodshock, di Kate and Laura Mulleavy

Nato A Casal Di Principe, di Bruno Oliviero

Suburra, di Michele Placido, Andrea Molaioli e Guiseppe Capotondi

Tuers, di Francois Troukens e Jean-Francois Hensgens

BIENNALE COLLEGE

Beautiful Things, di Georgio Ferrero

Shadeed Martyr, di Mazen Khaled

Strange Colours, di Alena Lodkina

VENEZIA CLASSICI - DOCUMENTARI

Light Years, di Manuel Abramovich

Evviva Giuseppe, di Stefano Consiglio

La Lucida Follia di Marco Ferreri, di Selma Jean Dell’Olio

L’Utopie des Images de la Revolution Russe, di Emmanuel Hamon

The Prince and the Dybbuk, di Elwira Niewiera

La Voce di Fantozzi, di Mario Sesti

This is the War Room!, di Boris Hars-Tschachotin