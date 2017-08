Venezia 2017, Suburbicon: nuovo trailer e poster della dark comedy di George Clooney

Di Pietro Ferraro martedì 22 agosto 2017

Suburbicon: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla dark-comedy di George Clooney nei cinema americani dal 27 ottobre 2017.

Secondo trailer e nuova locandina di Suburbicon in cui un inedito Matt Damon vsste i panni di Gardner Lodge un uomo mite la cui vita prende una svolta oscura e violenta dopo che un 'intrusione in casa sua causa la morte della moglie.

Suburbicon è una tranquilla e idilliaca comunità suburbana con case economiche e prati ben curati. Il luogo ideale per far crescere una famiglia, e nell'estate del 1959 la famiglia Lodge arriva nella comunità con le migliore intenzioni. Ma la superficie tranquilla maschera una realtà inquietante con cui il marito e padre Gardner Lodge (Matt Damon) si troverà a contatto, l'anima oscura della città fatta di tradimento, inganno e violenza.

Matt Damon è affiancato da un cast stellare che include Julianne Moore, Oscar Isaac e Glen Fleshler. Il cast includeva anche Josh Brolin che interpretava un allenatore di baseball in due scene, parliamo al passato poiché il regista George Clooney ha tagliato queste scene spiegando che Brolin risultava "troppo divertente".

Joel e Ethan Coen hanno scritto la sceneggiatura insieme a George Clooney e al suo partner di produzione e scrittura Grant Heslov. Clooney è stato protagonista in quattro dei film dei fratelli Coen: Fratello, dove sei?, Prima ti sposo poi ti rovino, Burn After Reading - A prova di spia e Ave, Cesare!. Anche Oscar Isaac è stato protagonista del film dei fratelli Coen A proposito di Davis, mentre Matt Damon ha precedentemente lavorato con i Coen nel remake western del 2010 Il Grinta.

Dopo la tappa in concorso al Festival di Venezia, Paramount Pictures ha fissato una data di uscita americana di Suburbicon al 27 ottobre.





