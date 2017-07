Thor: Ragnarok - nuova action figure Hot Toys di Hulk Gladiatore

Di Pietro Ferraro venerdì 28 luglio 2017

Hot Toys annuncia il pre-ordine per la nuova action figure di Hulk gladiatore in "Thor: Ragnarok".

Il 25 ottobre l'Incredibile Hulk combatterà contro il suo ex alleato Thor nel nuovo cinecomic Marvel Thor: Ragnarok. Il super-potente Hulk sembra ancora più minaccioso e imponente quando indossa il suo costume da Gladiatore impugnando armi brutali sul pianeta alieno di Sakaar e questo scontro tra il "Golia Verde" e il "Dio del Tuono" si prannuncia colossale.

Dopo la tappa al Comic-Con di San Diego, Hot Toys ha lanciato il pre-ordine della nuova action-doll in scala 1/6 di "Gladiator Hulk" basata sull'aspetto di Hulk in Thor: Ragnarok e ispirato al fumetto "Planet Hulk".

La figure alta 42 cm per oltre 20 punti articolazioni dispone di due teste intercambiabili di cui una che ritrae un Hulk furioso e urlante. La figure presenta inoltre un corpo con una particolare verniciatura che mette in evidenza l'imponente struttura muscolare, un elmo da gladiatore rimovibile con vera pelliccia e un'armatura metallica da gladiatore altamente dettagliata completa di una coppia di sandali marroni con cinghie in pelle. Gli accessori includono inoltre due diversi tipi di armi (martello di guerra e ascia da combattimento) e un ricco set di mani intercambiabili per le diverse impugnature / pose.

Trovate l'action doll di "Hulk Gladiator" sul sito SideshowToy.