Puppy!: prima clip, poster e featurette del corto di Hotel Transylvania

Di Pietro Ferraro venerdì 28 luglio 2017

Puppy!: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul corto d'animazione Sony Pictures Animation.

Sony Pictures Animation lancerà un cortometraggio nuovo di zecca ambientato all'interno del mondo di Hotel Transylvania in attesa del sequel Hotel Transylvania 3 che debutterà nei cinema il 21 settembre 2018. Il corto intitolato Puppy! sarà proiettato con il film Emoji - Accendi le emozioni che esce nei cinema americani oggi 28 luglio e in quelli italiani il 28 settembre.

Hotel Transylvania 3 uscirà il 21 settembre del 2018

Sony Pictures Animation ha reso disponibili una prima clip, una locandina e tre featurette del corto dove il regista Genndy Tartakovsky offre nuovi dettagli sulla lavorazione.

Amo i cani, abbiamo preso un un cane l'anno scorso, un grande San Bernardo, che mi ha dato l'idea:" Cosa accadrebbe se Dennis volesse un cucciolo e Dracula acconsentisse e questo cucciolo fosse un cane mostro gigante?

In una delle altre featurette il regista Genndy Tartakovsky, che per questo corto è tornato a collaborare con la produttrice di Hotel Transylvania, Michelle Murdocca, ha parlato del processo che ha portato all'aspetto finale del "cucciolo".

Il design del cane, ho iniziato a disegnare quello che volevo fare, su tavole grezze, e si è trasformato in questa cosa gigantesca e bizzarra simile ad un carlino, perché loro sembrano piccoli mostri. Poi l'ho mostrato a Craig Kellman e Craig ha iniziato a fare degli schizzi creando il design finale, che è come un mostruoso carlino gigante con qualche cosa di un bulldog.

Il primo film di Hotel Transylvania uscito nel 2012 è stato un grande successo per Sony Pictures Animation con 148,3 milioni di dollari incassati a livello nazionale e 210 milioni di dollari a livello internazionale per un totale di 358,3 milioni di dollari, da un budget di 85 milioni di dollari. Il successivo Hotel Transylvania 2 del 2015 è stato un successo ancora maggiore, incassando 169,7 milioni di dollari a livello nazionale e 303,5 milioni di dollari a livello internazionale per un totale di 473,2 milioni di dollari, da un budget di 80 milioni di dollari. Sony Pictures Animation ha fissato una data di uscita di Hotel Transylvania 3 al 21 settembre 2018 con il ritorno del regista Genndy Tartakovsky e del cast dei due film precedenti.