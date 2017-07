Michelangelo – Infinito: cast e sinossi del nuovo film d'arte Sky

Di Mr. Odo venerdì 28 luglio 2017

Sky Arte con Magnitudo Film prepara il quinto film d'arte. Al centro del racconto Michelangelo.

Sky ha annunciato che a breve inizierà la produzione di Michelangelo - Infinito, un film d'arte, dedicato alla vita e alle opere che hanno reso celebre il genio di Michelangelo Buonarroti. Il film traccia un ritratto a tutto tondo dell’uomo e dell’artista Michelangelo, da una parte schivo e inquieto, capace di forti contrasti e passioni, ma anche di grande coraggio nel sostenere le sue convinzioni e ideologie. Ad interpretare il genio di Caprese sarà Enrico Lo Verso. L'attore, già visto in Raffaello – il Principe delle Arti, sarà affiancato da Ivano Marescotti che vestirà i panni di Giorgio Vasari.

Michelangelo - Infinito è la quinta opera prodotta da Sky con Magnitudo Film dedicata all'arte dopo Musei Vaticani (2013), Firenze e gli Uffizi (film d'arte più visto nei cinema del mondo, 2015), San Pietro e le Basiliche Papali di Roma (2016) e Raffaello - il Principe delle Arti (2017). I primi tre film citati da luglio sono distribuiti anche in Cina (prima volta in assoluto per contenuti culturali di questo genere).

Michelangelo - Infinito esordirà nei cinema italiani nel corso del 2018 per poi approdare in tv su Sky ed essere distribuito nei cinema del mondo.

Michelangelo – Infinito: sinossi

Tre livelli di narrazione e, al centro della scena, un limbo concettuale ambientato nelle suggestive Cave di Marmo di Carrara, dove Michelangelo rievoca gli snodi principali della sua vita e dei suoi tormenti più intimi. A raccontare la dimensione storica e artistica è Giorgio Vasari, che narra la vita e le opere del Buonarroti in monologhi teatrali rivolti verso lo spettatore. Il tutto costituisce una cornice narrativa che introduce al cuore del film, il racconto di oltre 50 opere dell’artista.

Michelangelo – Infinito: cast

Enrico Lo Verso | Michelangelo Buonarroti

Ivano Marescotti | Giorgio Vasari

Michelangelo – Infinito: cast tecnico

Una produzione Sky e Magnitudo Film

Regia: Emanuele Imbucci

Sceneggiatura: Sara Mosetti, Emanuele Imbucci, Tommaso Strinati

Consulenza Scientifica: Vincenzo Farinella

Scenografo: Francesco Frigeri

Costumista: Maurizio Millenotti

Direttore della Fotografia: Maurizio Calvesi