IT: il clown Pennywise di Tim Curry nel nuovo trailer

Di Pietro Ferraro sabato 29 luglio 2017

Il clown Pennywise di Tim Curry fa capolino nel nuovo trailer del remake "IT".

Il nuovo adattamento del classico horror IT ha fatto tappa al Comic-Con di San Diego la scorsa settimana con un nuovo trailer che promette un adattamento molto fedele e degno dell'amato romanzo di Stephen King e che ha messo in mostra scene della nuova terrificante versione di Bill Skarsgard del nefasto clown Pennywise. Ma coloro che hanno amato la versione di Tim Curry del personaggio saranno felici di sapere che il Pennywise anni '90 fa una fugace apparizione nel trailer.

IT: nuovo trailer italiano Il nuovo "IT" di Andy Muschietti debutta nei cinema italiani il 19 ottobre 2017.

Come individuato dal sito Bloody Disgusting, la sequenza finale del nuovo trailer contiene in realtà un "easter egg" davvero sorprendente che fa riferimento al Pennywise di Tim Curry dalla miniserie tv del 1990. Durante la sequenza finale, vediamo il personaggio di Finn Wolfhard che cammina attraverso una stanza piena di spaventose bambole. Proprio quando il Pennywise di Bill Skarsgard si rivela e salta verso lo schermo, se si guarda in basso a sinistra si nota una bambola molto familiare. Una delle bambole è infatti una replica del Pennywise di Tim Curry.

La miniserie tv del 1990 ha un suo seguito di fan, ma il regista regista Andres Muschietti ha voluto mettere in chiaro che questa nuova versione per il grande schermo sarà radicalmente diversa da quella televisiva. La performance di Tim Curry nel ruolo Pennywise quasi trent'anni fa è stata senza dubbio qualcosa di davvero memorabile all'interno di un adattamento non di certo entusiasmante, e includere questo riferimento è il modo giusto per rendere il dovuto omaggio senza distrarre dal nuovo film. IT arriva nei cinema italiani il 19 ottobre 2017.