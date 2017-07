Un piedipiatti e mezzo 2: trailer e poster del sequel con Lou Diamond Phillips

Di Pietro Ferraro domenica 30 luglio 2017

Un piedipiatti e mezzo 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia d'azione con Lou Diamond Phillips e Lulu Wilson.

La commedia d'azione Un piedipiatti e mezzo di Henry Winkler usciva nei cinema nel 1993 dando una nuova prospettiva al filone "buddy cop". Ora 24 anni dopo arrIva il sequel Un piedipiatti e mezzo 2 aka Cop and a Half: New Recruit. L'originale era interpretato Burt Reynolds come il tenente Nick McKenna, un poliziotto veterano cdhe si ritrova affiancato da un improbabile partner, un ragazzino di 8 anni di nome Devon Butler (Norman D. Golden II). Il ragazzino è il testimone osculare di un omicidio e va alla polizia per dare loro informazioni, ma qui fa una richiesta: Butler non rivelerà alcuna informazione fino a quando non verrà reclutato e riceverà un distintivo da poliziotto. Per convincere il ragazzino a collaborare gli verrà anche assegnato un partner, il burbero McKenna di Reynolds.

Universal Pictures Home Entertainment ha reso disponibili trailer e poster di Cop and a Half: New Recruit che vede protagonsiti Lou Diamond Phillips (La Bamba) nei panni di un detective veterano, personaggio sulla scia di quello di Burt Reynolds mentre stavolta il suo partner e aspirante poliziotto in miniatura sarà una ragazzina di 12 anni interpretata da Lulu Wilson (Ouija 2).

Un piedipiatti e mezzo 2 diretto da Jonathan A. Rosenbaum, come accaduto in precedenza per Un poliziotto alle elementari 2 con Dolph Lundgren, uscirà negli States direttamente in DVD, Blu-ray e streaming il 1° agosto.