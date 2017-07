Stasera in tv: "Ho amici in paradiso" su Rai 1

Di Pietro Ferraro lunedì 31 luglio 2017

Rai 1 stasera propone "Ho amici in Paradiso", film commedia del 2017 diretto da Fabrizio Maria Cortese con Valentina Cervi, Fabrizio Ferracane, Antonio Catania e Enzo Salvi.





Cast e personaggi

Valentina Cervi Giulia

Fabrizio Ferracane: Felice Castriota

Antonio Catania: Don Pino

Antonio Folletto: Antonio

Enzo Salvi Enzo

Emanuela Garuccio Katia

Christian Iansante U pacciu

Gabriele Dentoni: Lorenzo

Giustina Buonomo: Mariuccia

Erika Blanc Angelica

Daniela Cotogni: Carmelina

Mariano Belvedere: Giacomo

Michele Iannaccone: Natale

Giorgio Mazzarese: Marcello

Paolo Mazzarese: Salvatore

Stefano Scarfini: Fabrizio

Paolo Silo Roberto





La trama

Felice Castriota è un commercialista salentino, impulsivo e un po' superficiale. Il desiderio di arricchirsi e una certa avventatezza lo hanno portato a riciclare i soldi della malavita prima e a farsi beccare in flagrante poi. Così quando il Procuratore della Repubblica di Lecce gli propone, invece della galera, l’affido ai servizi sociali, Felice ci mette un attimo ad accettare l’offerta e a denunciare ‘U Pacciu, l’importante malavitoso per cui ha riciclato i soldi. Al centro “Don Guanella” di Roma, dove viene mandato, Felice s’imbatte in una realtà completamente diversa sia da quella che si aspettava che da quella che aveva conosciuto fino a quel momento. Uomo superficiale e abituato al lusso, si trova ad avere a che fare con persone che hanno menomazioni fisiche e intellettive anche gravi: crisi continue, pannoloni da cambiare e difficoltà ad interagire con i pazienti, iniziano a far parte integrante delle sue giornate. Lentamente, complice anche l’amore per Giulia, la giovane psicologa del centro, Felice inizia a sentirsi per la prima volta parte di una nuova grande famiglia e si avvia a diventare, finalmente, quello che non è mai stato: un uomo. Ma proprio quando tutto sembra andare per il meglio, il passato torna a presentare il conto e Felice si ritrova a dover fronteggiare la minaccia di ‘U Pacciu, che non ha mai smesso di cercarlo e che, ora, lo ha trovato.





Curiosità



La storia nasce dall’esperienza personale del regista, Fabrizio Maria Cortese, che da due anni frequenta il Centro “Don Guanella” di Roma. “Ho amici in paradiso” è una commedia dolce-amara che, trattando l’argomento dell’handicap con leggerezza e senza troppi pietismi, mantiene una sua profonda originalità, dovuta anche al fatto che qui, a recitare i ruoli dei malati, non sono attori professionisti, ma i veri ospiti del centro “Don Guanella”.



Fabrizio Maria Cortese è alla sua prima regia cinematografica.



Le musiche originali del film sono del compositore Stefano Caprioli.



Note di regia

Personalmente spero che questo film possa regalare un approccio positivo alla vita, partendo semplicemente dal lavorare con passione, con semplicità e professionalità. Questa è la storia del cambiamento di un uomo, di un percorso che si snoda attraverso l’amore, l’amicizia, il dialogo, la comprensione e il linguaggio, votato alla ricerca del modo migliore di esprimere un messaggio. Ho visto trasformarsi il Don Guanella in un set cinematografico. La cosa più bella è stato vedere la troupe coinvolgersi emotivamente con i ragazzi diversamente abili, tanto è vero che dalla fine delle riprese tutti continuano ad andare a trovarli. E’ stata un’esperienza veramente importante, poiché per preparare il film, ho passato due anni con loro facendo laboratori, riscontrando una capacità di ascolto veramente notevole e una volontà di imparare tanto e sempre di più; una grande esperienza per gli attori professionisti e per gli otto disabili, che si sono sentiti anch’essi attori a tutti gli effetti, interpretando i personaggi del film magistralmente. Spero che ci possa essere una continuità, che il cinema possa essere presente con nuove idee e affrontare queste tematiche sempre con amore, ironia e leggerezza. [Fabrizio Maria Cortese]