Stasera in tv: "Spy" su Rete 4

Rete 4 stasera propone Spy (The Long Kiss Goodnight), thriller d'azione del 1996 diretto da Renny Harlin e Geena Davis, Samuel L. Jackson, Patrick Malahide e Melina Kanakaredes.





Cast e personaggi

Geena Davis: Samantha Caine / Charlene Elizabeth "Charly" Baltimore

Samuel L. Jackson: Mitch Henessey

Patrick Malahide: Leland Perkins

Yvonne Zima: Caitlin Caine

Kenan Thompson:Roger Bramm

Craig Bierko: Timothy

Tom Amandes: Hal

David Morse: Luke/Daedalus

Brian Cox: Dr. Nathan Waldman

Melina Kanakaredes: Trin

Dan Warry-Smith: Raymond

Doppiatori italiani

Cristina Boraschi: Samantha Caine / Charly Baltimore

Alessandro Rossi: Mitch Henessey

Domitilla D'Amico: Caitlin Caine

Antonio Sanna: Roger Bramm

Vittorio De Angelis: Hal

Sandro Acerbo: Luke/Daedalus

Sergio Graziani: Dr. Nathan Waldman

Isabella Pasanisi: Trin





La trama

Samantha Caine ha perso la memoria e dimenticato il suo passato. Dopo un incidente la sua memoria inizia a tornare insieme a sconcertanti abilità che la porteranno a scoprire un passato di letale agente segreto della CIA. Aiutata da un detective privato cui aveva dato il compito di indagare sul suo passato, Samantha ridiventa una macchina da guerra per difendersi dai sicari che la braccano.





Curiosità



Geena Davis e il regista e marito Renny Harlin hanno controllato quanto tempo potevano trattenere il fiato nella loro vasca da bagno per prepararsi alla scena della "tortura in acqua".



Nella prima bozza della sceneggiatura, il nome "Sam Caine" non era un alias utilizzato da Charly Baltimore (come è nella pellicola finita) ma era invece una creazione della sua mente, un anagramma di "amnesia".



Shane Black è diventato il primo sceneggiatore a vendere un copione per quattro milioni di dollari. Ha poi ammesso che questo ha causato molta invidia tra gli altri sceneggiatori che lo hanno accusato di lavorare esclusivamente per soldi. Black a seguito di ciò si è volontariamente ritirato dall'industria del blockbuster per quasi un decennio.



Il film che si vede in in televisione nell'albergo è Il lungo addio (1973).



Una delle location originali del film era un grande hotel storico a Muskoka, Ontario (Canada), il "Windermere House" di 100 anni. Durante le riprese l'hotel ha subito un devastante incendio che lo ha divorato fino alle fondamenta. Inizialmente venne ipotizzato come causa dell'incendio il calore prodotto dalle luci utilizzate per girare, ma non fu mai dimostrato che furono le luci la causa dell'incendio.



"RFK 575" è la targa utilizzata nel film per l'auto del terrorista morto. È anche la targa utilizzata dal compagno di stanza di Derek Zoolander in Zoolander (2001) e di una macchina in Final Destination (2000).



Questo film e Corsari (1995) sono stati tentativi di Renny Harlin e sua moglie Geena Davis, per generare più interesse nel pubblico in film d'azione con protagoniste femminili.



Secondo il fascicolo del personale della CIA mostrato durante i titoli di apertura, Charlene Baltimore è nata a New York City, è alta 1,82 metri e il suo numero di previdenza sociale è 079-48-6884. Quello che sembra essere una data di nascita è quasi del tutto oscurata, ma l'anno 62 (per il 1962) è visibile. Geena Davis è nata a gennaio 1956.



Il film è famoso per essere uno dei tre film ad alto budget prodotti dallo studio New Line Cinema nel 1996 che si sono rivelati dei flop al box-office. Gli altri due film erano L'isola perduta e Ancora vivo.



Durante lo sviluppo New Line ha considerato di trasformare il personaggio principale in un maschio. Steven Seagal e Sylvester Stallone sono stati considerati come potenziali scelte.



La sceneggiatura originale di Shane Black per questo film era più cupo e violento del film finale.



Nella prima bozza della sceneggiatura, Mitch (Samuel L. Jackson) muore a cause delle ferite. Il pubblico delle proiezioni di prova non ha gradito questo finale che è stato quindi modificato.



Il film costato 65 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 89.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di Alan Silvestri (Ritorno al futuro, Predator, Forrest Gump).

(Ritorno al futuro, Predator, Forrest Gump).

La colonna sonora include i brani: "Santa Claus Is Back In Town" di Elvis Presley, "Let It Snow, Let It Snow, Let It Snow" di Dean Martin, "Jingle Bells" di Jingle Dogs, "If I Could Build My Whole World Around You" di Marvin Gaye & Tammi Terrell, "Many Rivers To Cross" di Jimmy Cliff, "Mannish Boy" di Muddy Waters, "She's Not There" di Santana, "Lady Marmalade" di LaBelle, "Stubborn Kind Of Fellow" di Marvin Gaye, "Tomorrow Man" di Gus, "Woman" di Neneh Cherry.



TRACK LISTINGS

1. Woman - Neneh Cherry

2. Bring It On Home - Otis Redding & Carla Thomas

3. Stubborn Kind Of Fellow - Marvin Gaye

4. F.N.T. - Semisonic

5. Keep This Party Bouncin' - L.a. Ganz

6. Funny How Time Slips Away - Joe Hinton

7. Tomorrow Man - Gus

8. She's Not There - Santana

9. Next Time You See Me - Jr. Parker

10. Mannish Boy - Muddy Waters

11. Many Rivers To Cross - The Tom Tom Club

12. The Chair - Jars Of Clay

13. The Long Kiss Goodnight Main Title - Alan Silvestri

14. Lady Marmalade - LaBelle