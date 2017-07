Stasera in tv: "Hot Shots!" su Rai 3

Di Pietro Ferraro lunedì 31 luglio 2017

Rai 3 stasera propone "Hot Shots!", film comico del 1991 diretto da Jim Abrahams e interpretato Charlie Sheen, Valeria Golino, Cary Elwes, Lloyd Bridges e Kevin Dunn.





Cast e personaggi

Charlie Sheen: tenente Topper Harley

Valeria Golino: Ramada Thompson

Cary Elwes: tenente Kent Gregory

Lloyd Bridges: ammiraglio Thomas "Tug" Benson

Kevin Dunn: comandante James Block

Jon Cryer: Jim "Sguardone" Pfaffenbach

William O'Leary: Pete "Carne Morta" Thompson

Bill Irwin: Buzz Harley

Efrem Zimbalist Jr.: Wilson

Kristy Swanson: Kowalski

Heidi Swedberg: Mary Thompson

Bruce A. Young: Red Herring

Ryan Stiles: Mailman Farham

Don Lake: dottore

Doppiatori italiani

Massimo Rossi: tenente Topper Harley

Ida Sansone: Ramada Thompson

Fabrizio Pucci: tenente Kent Gregory

Vittorio Di Prima: ammiraglio Thomas "Tug" Benson

Stefano De Sando: comandante James Block

Riccardo Rossi: Jim "Sguardone" Pfaffenbach

Loris Loddi: Pete "Carne Morta" Thompson

Rino Bolognesi: Buzz Harley

Sergio Rossi: Wilson

Laura Boccanera: Kowalski

Silvia Pepitoni: Mary Thompson

Massimo Corvo: Red Herring

Tonino Accolla: Mailman Farham

Enzo Avolio: dottore





La trama

Topper Harley è un ex-pilota della Marina degli Stati Uniti con qualche problema caratteriale e una figura paterna ingombrante. Reintegrato per una pericolosa missione, nome in codice "Donnola Addormentata", Topper s'innamora dalla sua psicologa Ramada, entra in conflitto con il rivale Kent Gregory, pilota ed ex di Ramada e scopre un atto di sabotaggio ordito per far fallire al sua missione.





Il nostro commento

Spoof movie da grandi incassi, Hot Shots! scritto e diretto dal regista Jim Abrahams del cult L’aereo più pazzo del mondo, ci propone un protagonista particolarmente in forma, l’attore Charlie Sheen all’epoca reduce dalla comedy Il giallo del bidone giallo girata con il fratello Emilio Estevez e che in questa parodia il verso al Maverick di Top Gun affiancato dalla nostra Valeria Golino.

Abrahams dopo un incipit che punta a parodiare l’action di Tony Scott che lanciò Tom Cruise, si cimenta con successo e con un godibile tocco demenzial-nostalgico in una serie di citazioni che toccano molti cult, classici e generi tra questi Via col vento, Superman, Rocky, Balla coi lupi e 9 settimane e 1/2. Il film dopo un riscontro positivo da parte della critica farà centro anche ai botteghini con un incasso 181 milioni di dollari che aprirà la strada al sequel Hot Shots! 2 con lo stesso team di realizzatori e protagonista strizzando l'occhio all'action Rambo III.





Curiosità



Il film è una parodia di popolari pellicole cinematografiche, in particolare Top Gun. Nel film vengono parodiati anche Cocktail, Rocky, Via col vento, Superman, Il Maratoneta.



Il film ha fuito di un sequel dal titolo Hot Shots! 2 uscito nel 1993.



La portaerei su cui si svolge il film è in realtà una piattaforma di legno costruita sul bordo di una scogliera. Il film è stato girato da un'angolazione che ha reso il ponte come quello di una nave in mare.



Il nome di Topper Harley proviene da uno scooter Harley-Davidson del 1960, l'Harley Topper.



Il vero nome di Topper è Sean. Il nome appare sul suo badge identificativo nell'ufficio di Ramada durante il loro primo incontro.



Diverse scene della portaerei sono state tratte dal film L'ultimo attacco (1991), compreso il volo radente di 4 aerei quando i piloti arrivano alla portaerei, quando le bombe vengono caricate sugli aerei e quando gli aerei partono per la loro missione finale .



Lloyd Bridges ha sostituito George C. Scott nel ruolo dell'ammiraglio Benson.



Durante la scena del discorso, Lloyd Bridges menziona la morte di Tataglia, Barzini e dei capi delle cinque famiglie è una citazione dal film Il Padrino.



Per la folla che si vede nell'apertura dell'incontro di boxe sono state riutilizzate scene dell'incontro finale di Rocky II.



Il personaggio dell'ammiraglio Benson è stato offerto in prima battuta a Leslie Nielsen che ha rifiutato. il ruolo è stato poi offerto a Lloyd Bridges che aveva recitato per Abrahams in L'aereo più pazzo del mondo.



La scena della "S.S. Esses" illuminata dal sole che sorge è una scena riutilizzata della U.S.S. Nimitz dal film Countdown - Dimensione zero (1980). Quel film vedeva nel cast Martin Sheen, padre di Charlie Sheen.



Il film fa la parodia di una scena de I favolosi Baker (1989) in cui Susie Diamond (Michelle Pfeiffer) siede sul pianoforte e canta "Makin' Whoopee". Quella pellicola vedeva nel cast i figli di Lloyd Bridges, Jeff Bridges e Beau Bridges, nei ruoli di Jack e Frank Baker.



Nella scena all'inizio del film in cui Topper sta parlando con il capitano, quest'ultimo sta elencando i nomi dei "Jackson 5".



Il film costato 26 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo 181.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore ungherese Sylvester Levay (Cobra, Navy Seals - Pagati per morire, Forza d'urto).

(Cobra, Navy Seals - Pagati per morire, Forza d'urto).

La colonna sonora include i brani "Dream Lover" di Dion, "What the World Needs Now Is Love" di Burt Bacharach and Hal David, "Dirty Looks" di Dick Tracey, "Only You (and You Alone)" di Kenny James, "It's Not Unusual" di Tom Jones, "U Can't Touch This" di M.C. Hammer.



TRACK LISTINGS

1. "Hot Shots" Main Title

2. Sea Maneuvers

3. Flash Back

4. This Is for You Dad

5. Saboteurs

6. Enemy Planes

7. Topper Returns

8. Love Theme (The Fruit Seduction)

9. The Take Off

10. Rescue/Drive to Hospital

11. Father's Theme

12. Training Flight

13. The Man I Love

14. Aerial Combat

15. The Man I Love (Reprise)

16. The Kiss

17. Dream Lover