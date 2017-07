Jungle Cruise, Jaume Collet-Serra alla regia

Di Federico Boni martedì 1 agosto 2017

Sarà il regista di Non-Stop, Run All Night e The Shallows a dirigere Jungle Cruise.

Sarà Jaume Collet-Serra a tramutare in cinema la celebre attrazione Disney Jungle Cruise. Parola di Deadline. Regista di Non-Stop, Run All Night e The Shallows, Collet-Serra, che è stato in corsa anche per la regia di Suicide Squad 2, dirigerà l'annuncitato protagonista Dwayne Johnson. Via alle riprese nella primavera del 2018.

John Requa e Glenn Ficarra (Focus, Crazy, Stupid, Love) hanno dato vita alla primissima sceneggiatura, recentemente ritoccata da J.D. Payne e Patrick McKay (Star Trek Beyond). Johnson produrrà la pellicola insieme a Dany Garcia e Hiram Garcia, suoi partner nella Seven Bucks Productions. E' da più di 10 anni che la Disney prova a realizzare una pellicola ispirata a Jungle Cruise. Nel 2011 si parlò di un adattamento trainato da Tom Hanks e Tim Allen, voci storiche di Toy Story, poi arenatosi.

Jungle Cruise simula una crociera in battello sui più grandi fiumi dell'Asia, dell'Africa e del Sud America. Oltre ai Pirati dei Caraibi, la Disney ha portato altre proprie attrazioni in sala, ovvero The Country Bears - I favolorsi, La casa dei fantasmi, Mission to Mars e il disastroso Tomorrowland.

Fonte: Comingsoon.net