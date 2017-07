Sorta Like a Rock Star, esordio alla regia per Bryce Dallas Howard

martedì 1 agosto 2017

Debutto in qualità di regista per Bryce Dallas Howard con Sorta Like a Rock Star, adattamento cinematografico di un vecchio romanzo di Matthew Quick.

Tale padre tale figlia. Bryce Dallas Howard farà il suo esordio alla regia con Sorta Like a Rock Star, adattamento cinematografico di un vecchio romanzo di Matthew Quick, già saccheggiato in quel di Hollywood con Il Lato Positivo.

Howard, rilanciata in grande stile da The Help e Jurassic World, ha precedentemente diretto diversi cortometraggi e un video musicale con Lily Collins. Ol Parker (The Best Exotic Marigold Hotel) è attualmente al lavoro sulla sceneggiatura del film, con Lee Stollman, Wyck Godfrey e Marty Bowen produttori.

Protagonista della trama Amber Appleton, adolescente che vive in un autobus. Da quando il fidanzato della mamma le ha cacciate di casa, le due dormono nella parte posteriore del giallo bus scolastico che la donna guida. Insieme a loro anche il cagnolino Bobby Big Boy. Però Amber non si scompone, provando in tutti i modi a migliorare la vita della mamma alcolizzata e quella dei suoi amici a dir poco eccentrici. Ma una fatale tragedia minaccia l'ottimismo della ragazza e il suo modo di vivere. Potrà mai Amber continuare ad essere la principessa della speranza?

Il progetto è stato originariamente abbracciato dalla Fox Searchlight, ma attualmente è privo di distribuzione.

