Bumblebee: prima foto dal set con Hailee Steinfeld

Di Federico Boni martedì 8 agosto 2017

Bumblebee: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sullo spin-off di Travis Knight nei cinema americani dal 21 dicembre 2018.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Ad una settimana dal via alle riprese dello spin-offBumblebee arriva una prima foto dal set che mostra Charlie Watson, il personaggio di Hailee Steinfeld. Quando l'attrice è stata annunciata, il suo personaggio è stato descritto come un "maschiaccio" che ha un lavoro dopo la scuola come meccanico, e da questa foto condivisa su Twitter dalla Steinfeld sembra che sia anche una fan di musica heavy metal, l'attrice indossa una maglietta dei Motorhead e in particolare dell'album "Ace of Spades" del 1980.

La storia di questo primo spin-off è ambientata nel 1987, dove troviamo l'Autobot Bumblebee che si è rifugiato in uno sfasciacarrozze della California. E' stato anche confermato che Bumblebee è un maggiolino Wolkswagen del 1980, che viene riparato da Charlie Watson.

Nel cast c'è anche John Cena in un ruolo di primo piano, anche se non sono stati forniti dettagli sul suo personaggio. Il cast è completato da Pamela Adlon, Kenneth Choi, Stephen Schneider, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker, Ricardo Hoyos, Abby Quinn, Rachel Crow e Grace Dzienny. Questo film è uno dei 14 lungometraggi che sono stati sviluppati da un team di scrittura assemblato per il franchise Transformers, con Christina Hodson (Shut In, L'amore criminale) che ha scritto la sceneggiatura di questo film.

Travis Knight, che ha fatto il suo debutto alal regia con il film d'animazione Kubo e la spada magica, farà il suo debutto live-action con Bumblebee che arriverà nei cinema il 21 dicembre 2018.

Il produttore Lorenzo di Bonaventura ha recentemente paragonato questo film di Bumblebee con l'iconico film d'animazione Il gigante di ferro, affermando anche che ci saranno"drasticamente meno trasformers" in questo film, rispetto al resto del franchise. Il produttore ha anche descritto la trama come una "storia emotivamente complessa" e in qualche modo più limitata in termini sia di location che di narrazione.





Bumblebee, via alle riprese - John Cena nel cast

Paramount Pictures e Hasbro hanno annunciato il via alle riprese di Bumblebee, primo spin-off dei Transformers. Riprese che si svolgeranno interamente in California, tra nord e sud dello Stato. Diretto da Travis Knight, regista di Kubo e la spada magica, il film vede sul set Hailee Steinfeld, Pamela Adlon, la novità John Cena, Stephen Schneider, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker, Kenneth Choi, Ricardo Hoyos, Abby Quinn, Rachel Crow e Grace Dzienny.

Rinviata anche la data d'uscita: 21 dicembre 2018. Bumblebee sfiderà apertamente Aquaman della DC Comics, mentre 4 giorni dopo uscirà nei cinema d'America Mary Poppins Returns della Disney. Ambientato nel 1987, lo spin-off vede Bumblebee in fuga, con una discarica in una piccola città di mare che si tramuta in rifugio. Charlie (Hailee Steinfeld), a breve maggiorenne e alla ricerca del suo posto nel mondo, lo trova segnato dalle battaglie vissute. Rianimato, la ragazzina imparerà in fretta che quel maggiolino VW giallo non è tanto normale.

Bumblebee sarà un prequel dei Transformers ambientato negli anni '80 Prequel anni '80 per Bumblebee, primo spin-off dei Transformers.

Il film è prodotto da Lorenzo di Bonaventura e Michael Bay, affiancati dai produttori esecutivi Steven Spielberg, Brian Goldner e Mark Vahradian. La sceneggiatura è scritta da Christina Hodson (Unforgettable). Transformers: The Last Knight, ultimo capitolo del franchise Hasbro costato 217 milioni di dollari, ne ha incassati appena 128,799,479 sul suolo Usa, per poi arrivare ai 568,899,479 dollari worldwide.

Fonte: Comingsoon.net