Bumblebee: anteprima nuovo trailer, spot tv e nuova locandina italiana

Di Federico Boni lunedì 24 settembre 2018

Bumblebee: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sullo spin-off di Travis Knight nei cinema italiani dal 20 dicembre 2018.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

In attesa di un imminente nuovo trailer di Bumblebee vi proponiamo un teaser che accenna ad una battaglia tra G1 Optimus Prime e Soundwave su Cybertron.

Questo primo spin-off dei Transformers è ambientato nel 1987 e segue Bumblebee che durante la sua fuga trova rifugio in una discarica in una piccola città balneare della California. Charlie (Hailee Steinfeld), alla soglia dei 18 anni e alla ricerca del suo posto nel mondo, trova l'Autobot. sfregiato dalle battaglie e inutilizzabile. Quando Charlie lo fa rivivere, capisce subito che non si tratta di un normale VW bug giallo.

Il primo trailer di Bumblebee ha centrato il bersaglio puntando tutto sull'effetto nostalgia con design retrò per Bumblebee e Blitzwing ispirati alla Generation 1.

Insiema al teaser vi proponiamo anche una nuova locandina italiana e una clip del film che mostra un'accattivante interazione tra l'eroina umana principale Hailee Steinfeld e il suo compagno Autobot.

La forte enfasi sul design dei personaggi ispirati alla serie tv animata "G1", un approccio quasi spielberghiano alle dinamiche umano/alieno e l'intenzione di cavalcare il revival anni '80 sulla scia della serie tv Stranger Things mostrano l'intenzione dello studio e del regista Travis Knight di creare qualcosa di alternativo all'approccio hi-tech del regista Michael Bay, la cui saga dei Transformers sembra ormai aver fatto il suo tempo.

"Bumblebee" è previsto nei cinema italiani il 20 dicembre 2018.

Bumblebee: nuovo poster dal Comic-Con 2018

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Paramount ha svelato un nuovo poster per Bumblebee. Si tratta di un poster ufficiale per il Comic-Con di San Diego.

Il poster in cui campeggia il giallo ritrae un fumettoso Bumblebee e la sua classica forma di maggiolino Volkswagen, che si può scorgere nella parte inferiore della locandina.

Il cast comprende Hailee Steinfeld (17 anni e come uscirne vivi), Pamela Adlon (Better Things), John Cena (Blockers), Stephen Schneider (Città vasta), Jorge Lendeborg Jr. (Spider-Man: Homecoming), Jason Drucker (Diario di un Wimpy Kid: The Long Haul), Kenneth Choi (Captain America: Il primo vendicatore), Ricardo Hoyos (Degrassi: Next Class), Abby Quinn (Landline), Rachel Crow (Deidra & Laney Rob a Train) e Grace Dzienny (Zoo). Angela Bassett (Mission: Impossible - Fallout}) è a bordo per prestare la voce del Decepticon Shatter, con Justin Theroux (The Leftovers) reclutato per doppiare il Decepticon Dropkick. È stato anche confermato che il jet da combattimento Decepticon nel film è Blitzwing e non Starscream, come era stato precedentemente ipotizzato.

Il film diretto da Travis Knight (Kubo e la spada magica) e prodotto da Michael Bay arriverà nei cinema italiani il 20 dicembre 2018.





Bumblebee: nuova immagine ufficiale e dettagli dello spin-off dei Transformers

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibile una nuova immagine ufficiale (via Entertainment Weekly) dello spin-off Bumblebee che mostra un primo sguardo a due nuovi Decepticon. Il film, che farà tappa al Comic-Con di San Diego la prossima settimana, è ambientato nel 1987, l'epoca d'oro dei Transformers come amata linea di giocattoli. Bumblebee è tornato alla sua forma di Maggiolino Volkswagen invece della vistosa Camaro gialla vista nei film più recenti. Travis Knight, regista di Bumblebee, ha rilasciato una breve intervista per discutere dei nuovi "cattivi" nel film.

Mentre Bumblebee sta tornando alle radici dei Transformers, questa volta ci sarà una grossa differenza per quanto riguarda i Decepticon. Invece di ali, i cattivi avranno ruote, che è diverso dal materiale di partenza. "I due cattivi principali sono auto sportive Decepticon", afferma il regista Travis Knight. C'è anche un altro cattivo principale nel film che vola, ma l'identità e il doppiatore sono ancora top-secret.

Travis Knight ha anche discusso l'entità del cast, dal momento che ci saranno solo tre Decepticon in Bumblebee. A Knight piace l'idea che il cast sia in numero minore per raccontare correttamente le storie dei personaggi principali e dei cattivi. Knight dice che Bumblebee è una storia basata sui personaggi pur essendo personale e intima.

Quando il cast è troppo grande e hai una quantità limitata di tempo, c'è solo una limitata quantità di sforzi che puoi investire nei personaggi. Questa è una storia più personale, intima e basata sui personaggi, quindi è sembrato giusto mantenere la trama del cattivo relativamente semplice e contenuta, se si mantiene questa intenzione, è possibile aggiungervi molte altre cose che rendono il tutto più godibile.

Diretto da Travis Knight (Kubo e la spada magica), Bumblebee è interpretato da Hailee Steinfeld, Pamela Adlon, John Cena, Stephen Schneider, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker, Kenneth Choi e Ricardo Hoyos. Il primo trailer di Bumblebee ha promesso elementi dalle serie originali di cartoni animati e al franchise di giocattoli degli anni '80. La storia si svolge in una piccola cittadina balneare della California dove Charlie (Steinfeld) scopre Bumblebee, danneggiato e fuori uso. Una volta riparato, la ragazza scoprirà i poteri di questo robot alieno.

Lo spin-off Bumblebee è previsto nei cinema americani dal 21 dicembre 2018.





Bumblebee: prima featurette in italiano dello spin-off dei Transformers

Aggiornamento di Pietro Ferraro

20th Century Fox ha reso disponibile una prima featurette sottotitolata in italiano che ci porta sul set di Bumblebee con il regista Travis Knight, che con questo primo spin-off dei Transformers debutta nel live-action dopo aver diretto il gioiellino d'animazione in stop-motion Kubo e la spada magica.

Transformers - L'ultimo cavaliere ha rivelato che Bumblebee è presente sulla Terra più a lungo di quanto si credesse con sue apparizioni che risalgono fino alla seconda guerra mondiale. Nonostante tutto questo potenziale background, lo spin-off mostrerà Bumblebee nel 1987 con il palese obiettivo di cavalcare il recente revival "anni '80", che è anche il decennio che ha visto il lancio della linea di giocattoli originale.

ll cast di "Bumblebee" include Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker, Kenneth Choi, Gracie Dzienny e Rachel Crow. Ricordiamo che Paramount ha recentemente rimosso Transformers 6 dai suoi film in uscita nel 2019, una mossa precauzionale forse conseguenza degli oltre 400 milioni di dollari persi tra "L'era dell'estinzione" e "L'ultimo cavaliere", e in attesa di vedere come sarà accolto questo primo spin-off che debutterà nei cinema americani il 21 dicembre 2018 .

Bumblebee: primo poster ufficiale dello spin-off dei Transformers

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Ieri è approdato online un primo teaser di Bumblebee, lo spin-off dei Transformers ambientato negli anni '80 diretto da Travis Knight e interpretato da John Cena come Burns, un agente del settore 7, organizzazione segreta governativa che da un secolo circa si occupa di tecnologia extraterrestre e di esseri viventi provenienti da altri pianeti. "Bumblebee" si svolge sulla costa della California e Hailee Steinfeld interpreta Charlie Watson, un'adolescente che scopre in una discarica un vecchio maggiolino Wolkswagen giallo che in realtà è un "Autobot". Charlie ripara l'autobot e poi proverà con mano la portata dei suoi poteri.

Oggi possiamo proporvi il primo poster ufficiale del film che ritrae l'autobot Bumblebee accanto alla sua nuova amica umana Charlie (Hailee Steinfeld). I due sono in piedi di spalle mentre osservano il tramonto sull'oceano. La tagline del poster recita: "Ogni avventura ha un inizio". La locandina come il trailer mostrano un deciso cambio di marcia rispetto ai film della saga diretti da Michael Bay, "Bumblebee" è un film più piccolo e più incentrato sul rapporto uomo-macchina piuttosto che su frenetiche battaglie ed effetti speciali debordanti.

Bumblebee: primo trailer italiano dello spin-off dei Transformers

Aggiornamento di Pietro Ferraro

20th Century Fox ha reso disponibile un primo teaser trailer italiano di Bumblebee, lo spin-off / prequel che ci racconta le origini sulla Terra dell'amato autobot. Il film è diretto da Travis Knight, regista del film d'animazione in stop-motion Kubo e la spada magica, e interpretato da Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker, Kenneth Choi, Gracie Dzienny e Rachel Crow.

È il 1987 e Bumblebee, durante la sua fuga, trova rifugio in una discarica in una piccola città balneare della California. Charlie (Hailee Steinfeld), alla soglia dei 18 anni e alla ricerca del suo posto nel mondo, trova Bumblebee, danneggiato dalle battaglie e inutilizzabile. Quando Charlie lo fa rivivere, capisce subito che non si tratta di un normale maggiolino Volkswagen giallo.

Bumblebee: John Cena annuncia il trailer dello spin-off di Transformers

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Il primo trailer per il film Bumblebee è in arrivo. Paramount sta cercando di capire cosa fare con il franchise Transformers in futuro e la prossima tappa è questo imminente spin-off incentrato sul robot preferito dai fan. Ora sembra che il primo teaser trailer di Bumblebee sia in arrivo, ad annunciarlo un video con il membro del cast John Cena, che è stato pubblicato sulla pagina Facebook tedesca di Transformers.

"Ehi, come va?" Qui John Cena per il nuovo film Bumblebee. Riportiamo Bee alle origini ed è ambientato in un periodo in cui mi sono innamorato dei Transformers. Il nuovo trailer debutterà martedì, e non perdetevi Bumblebee nei cinema questo Natale.

La saga dei Transformers sta inevitabilmente mostrando la corda e il capitolo più recente, Transformers - L'ultimo cavaliere uscito lo scorso anno, ha incassato 500 milioni in meno rispetto al suo predecessore, Transformers -L'era dell'estinzione. Con Bumblebee Paramount prova a cambiare marcia portando il franchise agli anni '80, decennio che in questo momento sta vivendo un momento d''oro.

Il film seguirà il robot Bumblebee in fuga nel 1987 che trova rifugio in una discarica di una piccola cittadina balneare della California. Charlie (Hailee Steinfeld), in procinto di compiere 18 anni mentre cerca di trovare il suo posto nel mondo, scopre il Transformer, danneggiato dalla battaglia e fuori uso. Quando Charlie lo fa rivivere, apprende rapidamente che non si tratta di un normale maggiolino Volkswagen giallo.

Questo sarà il primo film dei Transformers non diretto da Michael Bay. Questa volta è il timone c'è Travis Knight (Kubo e la spada magica). La sceneggiatura è ad opera di Christina Hodson, che è stata recentemente ingaggiata dalla Warner Bros. per scrivere lo spin-off Batgirl. Alcune immagini di Bumblebee sono state proiettate di recente al Cinemacon di Las Vegas e hanno ricevuto un'ottima acccoglienza.

Il cast del film include anche Pamela Adlon, Stephen Schneider, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker, Kenneth Choi, Ricardo Hoyos, Abby Quinn e Grace Dzienny. Sembra che Paramount e Hasbro stiano pensando di riavviare completamente il franchise Transformers, nel frattempo Bumblebee arriva nei cinema il 21 dicembre.

Bumblebee: nuova foto dal set con il Maggiolino giallo

Articolo pubblicato il 24 agosto 2017 / Aggiornamento di Pietro Ferraro

Una nuova foto dal set dello spin-off di Bumblebee offre un primo sguardo al ritorno alle origini degli Autobot negli anni '80. L'ultima foto del set mostrava la Charlie Watson di Hailee Steinfeld con indosso una t-shirt dei Motorhead.

Lo spin-off di Bumblebee sta cercando di allontanarsi dagli eccessi visivi di Michael Bay con il regista Travis Knight che ci racconta le origini di Bumblebee in un film più "piccolo" sia in termini di narrazione che di budget. Lorenzo di Bonaventura, produttore della saga cinematografica dei Transformers, aveva recentemente parlato dell'ambientazione anni '80 dello spin-off di Bumblebee e accennato alla forma acquisita dall'iconico autobot giallo come un Maggiolino Volkswagen e ora abbiamo un'ulteriore conferma.

La nuova foto arriva dalla pagina di Instagram di Kathy Applebaum e ritrae due maggiolini Volkswagen gialli sul set di Bumblebee a Sausalito in California. Lorenzo di Bonaventura ha suggerito che il film di Bumblebee tornerà a catturare lo spirito classico dei Transformers e ambientarlo negli anni '80 è il modo perfetto per farlo. Quello spirito originale ha latitato nei film dei Transformers, ma con un revival degli anni '80 in pieno corso, vedi la serie tv Stranger Things o l'avventura fantascientifica Ready Player One di Steven Spielberg, lo spin-off Bumblebee potrebbe significare un nuovo inizio per il franchise e un degno tributo alle origini anni '80 dei Transformers.

Il film di Bumblebee si sta attualmente girando nella California settentrionale e ha una data di uscita fissata al 21 dicembre 2018. Travis Knight, che ha fatto il suo debutto alla regia lo scorso anno con il film d'animazione Kubo e la spada magica, farà il suo debutto live-action con Bumblebee.

Un post condiviso da Kathy Applebaum (@kathyapplebaum) in data: 22 Ago 2017 alle ore 18:02 PDT







Bumblebee: prima foto dal set con Hailee Steinfeld

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Ad una settimana dal via alle riprese dello spin-offBumblebee arriva una prima foto dal set che mostra Charlie Watson, il personaggio di Hailee Steinfeld. Quando l'attrice è stata annunciata, il suo personaggio è stato descritto come un "maschiaccio" che ha un lavoro dopo la scuola come meccanico, e da questa foto condivisa su Twitter dalla Steinfeld sembra che sia anche una fan di musica heavy metal, l'attrice indossa una maglietta dei Motorhead e in particolare dell'album "Ace of Spades" del 1980.

La storia di questo primo spin-off è ambientata nel 1987, dove troviamo l'Autobot Bumblebee che si è rifugiato in uno sfasciacarrozze della California. E' stato anche confermato che Bumblebee è un maggiolino Wolkswagen del 1980, che viene riparato da Charlie Watson. Nel cast c'è anche John Cena in un ruolo di primo piano, anche se non sono stati forniti dettagli sul suo personaggio.

Il cast è completato da Pamela Adlon, Kenneth Choi, Stephen Schneider, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker, Ricardo Hoyos, Abby Quinn, Rachel Crow e Grace Dzienny. Questo film è uno dei 14 lungometraggi che sono stati sviluppati da un team di scrittura assemblato per il franchise Transformers, con Christina Hodson (Shut In, L'amore criminale) che ha scritto la sceneggiatura di questo film. Travis Knight, che ha fatto il suo debutto allaregia con il film d'animazione Kubo e la spada magica, farà il suo debutto live-action con Bumblebee che arriverà nei cinema il 21 dicembre 2018.

Il produttore Lorenzo di Bonaventura ha recentemente paragonato questo film di Bumblebee con l'iconico film d'animazione Il gigante di ferro, affermando anche che ci saranno"drasticamente meno trasformers" in questo film, rispetto al resto del franchise. Il produttore ha anche descritto la trama come una "storia emotivamente complessa" e in qualche modo più limitata in termini sia di location che di narrazione.





Bumblebee, via alle riprese - John Cena nel cast

Paramount Pictures e Hasbro hanno annunciato il via alle riprese di Bumblebee, primo spin-off dei Transformers. Riprese che si svolgeranno interamente in California, tra nord e sud dello Stato. Diretto da Travis Knight, regista di Kubo e la spada magica, il film vede sul set Hailee Steinfeld, Pamela Adlon, la novità John Cena, Stephen Schneider, Jorge Lendeborg Jr., Jason Drucker, Kenneth Choi, Ricardo Hoyos, Abby Quinn, Rachel Crow e Grace Dzienny.

Rinviata anche la data d'uscita: 21 dicembre 2018. Bumblebee sfiderà apertamente Aquaman della DC Comics, mentre 4 giorni dopo uscirà nei cinema d'America Mary Poppins Returns della Disney. Ambientato nel 1987, lo spin-off vede Bumblebee in fuga, con una discarica in una piccola città di mare che si tramuta in rifugio. Charlie (Hailee Steinfeld), a breve maggiorenne e alla ricerca del suo posto nel mondo, lo trova segnato dalle battaglie vissute. Rianimato, la ragazzina imparerà in fretta che quel maggiolino VW giallo non è tanto normale.

Bumblebee sarà un prequel dei Transformers ambientato negli anni '80 Prequel anni '80 per Bumblebee, primo spin-off dei Transformers.

Il film è prodotto da Lorenzo di Bonaventura e Michael Bay, affiancati dai produttori esecutivi Steven Spielberg, Brian Goldner e Mark Vahradian. La sceneggiatura è scritta da Christina Hodson (Unforgettable). Transformers: The Last Knight, ultimo capitolo del franchise Hasbro costato 217 milioni di dollari, ne ha incassati appena 128,799,479 sul suolo Usa, per poi arrivare ai 568,899,479 dollari worldwide.

Fonte: Comingsoon.net