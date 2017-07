The Long Dark diventa film

Di Federico Boni martedì 1 agosto 2017

Dalla consolle al cinema. Arriva The Long Dark.

Videogioco survival sviluppato da Hinterland per Microsoft Windows, Linux, MacOS e Xbox One, The Long Dark diverrà cinema grazie a Jeremy Bolt, produttore della saga Resident Evil.

Il gioco è ambientato in un futuro post-apocalittico in una vasta zona del Canada perennemente ricoperta da neve e ghiaccio. Unico obiettivo del giocatore è quello di sopravvivere al freddo e ai pericoli della natura, oltre che quello di rimanere sempre sazi e idratati. Protagonisti il pilota Will Mackenzie e il dottor Astrid Greenwood.

"Sono un fan di The Long Dark. Sono stato subito colpito dai paesaggi incredibilmente immersivi del gioco, dai character stranamente solitari e realistici. E' un racconto esistenziale di resistenza morale, emotiva e fisica. E' un onore per me realizzare questo film".

Queste le parole di Bolt, riuscito negli anni a realizzare sei capitoli di Resident Evil e ad incassare complessivamente 1 miliardo e 235.5 milioni di dollari.

Fonte: HollywoodReporter