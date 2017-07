Nightmare Before Christmas 2: annunciato il sequel a fumetti

Di Pietro Ferraro martedì 1 agosto 2017

A 25 anni dalla sua uscita arriva un sequel a fumetti per il classico "Nightmare Before Christmas".

A 25 anni dall'uscita di Nightmare Before Christmas arriva la notizia che il classico d'animazioe di Tim Burton fruirà di un sequel che però non arriverà sul grande schermo, ma in un fumetto che sarà pubblicato da Tokyopop l'anno prossimo e che sarà incentrato su Zero, l'amabile cagnolino fantasma di Jack Skeletron.

The Hollywood Reporter annuncia Nightmare Before Christmas: Zero's Journey per la primavera 2018 in diversi formati, un singolo cartonato per librerie e fumetterie e successivamente serializzato a colori e come manga tascabile in bianco e nero.

Nightmare Before Christmas uscito nel 1993 con il suo intrigante e originale mix di Halloween e Natale è diventato un classico indiscusso. Dopo aver incassato 75 milioni di dollari in tutto il mondo, il film ha avuto un vero exploit con la successiva uscita in home-video ampliata con tonnellate di merchandise. Nightmare Before Christmas scritto e prodotto da Tim Burton è stato diretto dallo specialista in stop-motion Henry Selick che tornerà a collaborare con Burton per James e la pesca gigante seguito da Coraline e la porta magica che varrà a Selick una candidatura al Premio Oscar per il miglior film d'animazione.

Non ci sono ancora molti dettagli disponibili per "Nightmare Before Christmas: Zero's Journey", ma pare che segua il cane fantasma mentre si perde nella città di Natale. Il libro sarà scritto da DJ Milky con illustrazioni dello Studio DICE noto per il loro lavoro sui videogiochi Star Wars: Battlefront e che ha anche prodotto illustrazioni per l'adattamento manga de La Bella e la Bestia di Disney. Secondo quanto riporta THR questa sarà la prima di molteplici collaborazioni tra Tokyopop e Disney. Tokyopop ha anche realizzato un adattamento a fumetti dell'originale Nightmare Before Christmas.