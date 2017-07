Star Wars 8: rivelate le prime action figures ufficiali

Di Pietro Ferraro martedì 1 agosto 2017

Trapelate su Instagram immagini delle prime action figures di "Star Wars: Gli ultimi Jedi" targate Hasbro.

L'uscita di Star Wars: Gli ultimi Jedi si avvicina e sono approdate online le immagini delle prime action figures del film prodotte da Hasbro che ritraggono tra gli altri Rey, Luke, Finn e Kylo Ren.

Star Wars 8: nuove action figures Hasbro di Luke e Rey al Comic-Con 2017 Hasbro presenta al Comic-Con il nuovo set "Star Wars The Black Series Luke (Jedi Master) & Rey (Jedi Training)".

Le foto delle nuove action figures Hasbro di Star Wars 8 sono state condivise sull'account Instagram "Star Wars Rogue 507". Le foto includono anche figures di C-3PO, che non ha più un braccio rosso, Chewbacca, Generale Hux, Rey, Finn, Kylo Ren, Rose, uno Stormtrooper del Primo Ordine e il nuovo personaggio Paige, che è un artigliere della Resistenza. Da notare che la figure di Chewbacca è dotata di uno dei PORGS, nuove creature simili a uccelli che vivono sull'isola di Ahch-To con Luke Skywalker.

Paige Tico è la sorella dell'addetto alla manutenzione Rose che supporterà Poe Dameron nella sua missione per abbattere un enorme Star Destroyer. Paige è interpretata dall'attrice vietnamita Veronica Ngo vista per la prima volta nel video mostrato al D23 un paio di settimane fa.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi riporterà in scena il cast di Star Wars: Il risveglio della Forza tra cui Daisy Ridley (Rey), Adam Driver (Kylo Ren), John Boyega (Finn), Oscar Isaac (Poe), Gwendoline Christie (Capitano Phasma), Lupita Nyong'O (Maz Kanata) e Andy Serkis (Snoke). Vedremo anche il ritorno di alcuni amati volti della saga come Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO) e l'ultima performance di Carrie Fisher nei panni della Principessa Leia. Star Wars 8 introdurrà anche nuovi personaggi come la Rose di Kelly Marie Tran, l'Ammiraglio Amilyn Holdo di Laura Dern e Benicio Del Toro come un personaggio noto come "DJ", che però è stato confermato non essere il suo nome ufficiale.

